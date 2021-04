Bateaux de pêche français aspirant les pétoncles et détruisant les fonds marins autour des îles anglo-normandes | Monde | Nouvelles

Les flottes géantes ont utilisé des «méthodes industrielles» pour traire les stocks au crépuscule d’un pacte Brexit leur donnant accès aux eaux jusqu’à la fin du mois. Leurs bateaux de 65 pieds ont été vus en utilisant des équipements de dragage jusqu’à trois fois plus gros. Les pêcheurs de Jersey, indignés, craignent que les stocks futurs ne soient détruits et ont demandé au gouvernement britannique d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Leur chef Don Thompson a révélé que les Français pillaient «des tonnes et des tonnes de pétoncles».

Il a déclaré: «Le matériel lourd utilisé par ces gros bateaux puissants ne fait que détruire le sol, il n’y a pas deux façons de le faire.

«C’est de la pêche industrielle – et c’est une pêche non durable. Ce sont les stocks de pétoncle sur lesquels nos pêcheurs vont compter pour l’avenir et ils sont en train d’être complètement décimés.

Il a également affirmé que les Français avaient endommagé les casiers de pêche des habitants, leur laissant des factures s’élevant à des milliers de livres.

Les bateaux à pétoncles, historiquement autorisés à pêcher dans les eaux territoriales des îles, ont été autorisés à bénéficier d’une «amnistie» post-Brexit jusqu’à la fin avril.

Après cela, la part de l’UE dans les eaux britanniques est progressivement supprimée sur cinq ans – après quoi le Royaume-Uni pourrait exclure complètement les bateaux européens.

Don a dit: «Tout ça [unsustainable fishing] se fait dans le cadre de l’amnistie prévue uniquement pour apaiser les Français par notre propre gouvernement.

«Cela met vraiment les pêcheurs en colère.»

Il était soutenu par le militant marin et photographe David Ferguson. Il a déclaré: «C’est un fait bien connu que le dragage continu décimerait complètement le fond de l’océan et les aires de reproduction avec lui.

«Il doit simplement y avoir une meilleure façon de gérer la pêche avec nos collègues de l’UE dans et autour de nos îles.» Charles Clover, de la Blue Marine Foundation, a déclaré: «Les ministres de Jersey doivent le gérer maintenant, sinon il ne restera plus rien à capturer pour la flotte nationale.

« Ce qui se passe n’est pas réglementé, irresponsable – et il faut que cela cesse. »

Le ministre de l’Environnement de l’île, John Young, a déclaré: «Après la période de transition, nous prendrons des mesures pour conserver les stocks dans les zones les plus sensibles.»