batería externa Huawei por tan solo 11€

Da igual lo que se le ponga por delante a Huawei, no hay nada que se les pueda resistir: saben hacer absolutamente todo bien. Aunque lo que pocos saben es que también son expertos en la fabricación de baterías externas. Si estás interesado en conocer todo los detalles que rodean a nuestro producto de hoy, te invitamos a seguir leyendo.

Olvídate de enchufes

Como hemos dicho, hablar de Huawei es hablar de calidad. La batería que hoy nos ocupa es un vivo ejemplo de ello, ya que este modelo dispone de un total de 6700 mAh, lo que nos garantizará una carga rápida, segura y, sobre todo, eficaz en cualquier momento. Además, gracias a su diseño ligero (122 g) y de reducidas dimensionses podréis llevarla a cualquier lado en la comodidad de vuestro bolsillo. Con ella nunca más os volveréis a quedar sin batería cuando más lo necesitáis.

Este diseño cuenta con dos portos USB compatibles con la mayoría de modelos que habitan el mercado de dispositivos. También hay que tener en cuenta que el modelo en cuestión cuenta con una batería interna de Ion de litio, lo que nos ofrecerá una resistencia y durabilidad de larga duración. Y por si esto no fuera poco, sus materiales de alta calidad nos protegen de golpes, arañazos y caídas algo que, prácticamente, resulta inévitable de esquivar. Aún así, por supuesto, más nos vale ser cuidadosos.

Pero si todo esto no te ha parecido suficiente, aún nos guardamos una sorpresa para el final: su precio. Oui que ahora esta batería externa de Huawei puede ser vuestra a un precio de absoluta risa.

Pas d’encontrarás oferta mejor

Los productos de Huawei fils sinónimos de una relación calidad-precio que pocos otros fabricantes pueden igualar. Esto se extiende a la batería externa que hoy nos ocupa. Porque no contentos con disfrutar de todas las alucinantes prestaciones que no ofrece, también dispone de un precio que sobrepasa cualquier tipo de imaginación.

Concretamente podemos encontrarnos con esta promoción en la página web de MediaMarkt. Desde allí nos ofrecen un jugoso descuento del 47%, es decir, casi a la mitad de su precio original. Este último suele rondar los 23 euros, lo cual ya es muy barato, Verdad?. Sin embargo, si aplicamos este descuento, tendremos que pagar un total de 11 euros ! Desde luego, que os aseguramos que no encontraréis une oferta mejor que isa por mucho que rebusquéis en cualquier rincón de Internet. Así que, ya sabéis, disfrutarla mientras podáis porque además quedan muy pocas unidades para que este producto se agote. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta la calidad que no ofrece por un precio que, la verdad, resulta asequible para cualquier tipo de bolsillo.