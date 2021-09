batería externa Xiaomi a precio de locos

in

El modelo exacto del que estamos hablando es la Xiaomi Mi PowerBank 3, un dispositivo que está acabado en plastico de alta calidad de color negro… por lo que no desentona en ningún momento ni con ningún dispositivo que le conectes. La portabilidad ofrece el accesorio del que estamos hablando es excelente ya que su peso está en 250 gramos (nada muy loco, por lo que apenas te molestará cuando lo tengas es la mochila) y las dimensiones son de 14 x 7 x 1,5 centimetros, lo que incluso te permitirá guardar el producto en el bolsillo de la chaqueta.

Lo que tiene que ver con la carga interna que ofrece este producto, el amperaje es de 10.000 mAh. Esta, sin ser la mayor capacidad que puedes encontrar ahora mismo en el mercado, sí que resulta más que suficiente para poder rellenar prácticamente la totalidad de los teléfonos actuales cuando menos un par de veces. De esta forma, queda bastante claro que la utilidad de este dispositivo está fuera de toda duda y que te permitirá despreocuparte por si utilizas mucho el smartphone qué llevas encima -ya sea para jugar o no parar de hacer fotos-.

Conectividad, excelente en esta batería

Probablemente esta es de las cosas más llamativas que ofrece la batería externa Xiaomi Mi PowerBank 3. El motivation que existe para decir esto es que ofrece una grande cantidad de puertos estás segura de que siempre vas a encontrar el que necesitas. Así, por ejemplo, vas a encontrar nada menos que clé USB en este producto, siendo uno de ellos tipo C y un par tipo A. El restante es microUSB, que no está de más su presencia ya que es una buena forma de recargar el accesorio del que estamos hablando. El caso es que no vas a tener problema alguno en este apartado.

La rebaja por esta batería Xiaomi

Si te interesa lo que has leído seguro que cuando sepas que ahora mismo puedes comprar la Xiaomi Mi PowerBank 3 por tan solo 14,55 euros fr Amazon te décide a dar el paso y hacerte con este accesorio que tiene una utilidad que está fuera de toda duda. te dejamos el enlace que tienes que utilizar para aprovechar la ocasión y no dejar escapar este producto que es capaz de transferir energía con una velocidad de 18 W (por lo que ofrece compatibilidad con carga rápida).

Para finalizar queremos destacar un par de detalles que creemos importantes de esta batería externa Xiaomi. Por un lado, es interesante indicar que incluye un botón junto a los puertos de conexión que permite encender los diferentes LED que informan de la carga que tiene el producto en todo momento (así puedes saber si tienes que enchufarlo a la corriente). Además, también dispone de varias technologies de protection -como por ejemplo frente a sobretensiones o temperaturas muy altas- que te aseguran que no vas a poner en riesgo alguno ningún teléfono o tablet que decidas enchufar al dispositivo. Pas le falta absolutamente de nada.