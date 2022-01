Si vous envisagez de faire du shopping saisonnier au centre commercial Bath and Body Works, vous voudrez peut-être reconsidérer votre décision. TikToker Karly Alane est devenu viral cette semaine après avoir partagé un avertissement du document de données de sécurité du fabricant concernant les ingrédients de la recharge de parfum d’intérieur Winter Candy Apple de Bath and Body Works. L’Administration fédérale de la sécurité et de la santé au travail exige ces avertissements, et celui-ci en particulier met en garde contre les dangers d’irritation de la peau, d’infertilité et de dommages aux organes causés par ce produit.

Alane a utilisé le viral « Qu’est-ce qui se passe ? » sound pour partager cette information, et sa vidéo a remporté plus d’un million de vues et 27,1 000 likes. Alane a encouragé ses abonnés à choisir des produits plus naturels pour protéger leur santé, sous-titrant la vidéo « votez avec vos dollars ».

@karlyalane_ Votez avec vos dollars #bathandbodyworks #candles #wallplugins #fragrance #greenscreen son original – bethannebrice

Sa section de commentaires était en effervescence sur les dangers de cette gamme de produits populaire, de nombreuses personnes exprimant leur inquiétude quant à l’omniprésence d’ingrédients toxiques dans les produits ménagers courants. « C’est pourquoi je suis passé à des produits entièrement naturels ! en utilisant des huiles essentielles à la place ou des bougies parfumées et des prises murales », a écrit un utilisateur. « Faites des recherches… c’est littéralement tous les sprays d’ambiance, bougies et sprays corporels du monde », a écrit un autre. « Je n’arrive pas à croire que les gens achètent encore leurs produits après toutes ces années », a posté un autre téléspectateur. D’autres ont souligné qu’il s’agissait d’une pratique courante dans l’industrie. « Ceci est pour la sécurité des employés dans le processus de fabrication – assez typique. Bath & Body Works les a publiés. Pas de moment eurêka », a commenté un utilisateur.

Bath and Body Works a publié une déclaration via The Daily Dot concernant la vidéo. « Les fiches de données de sécurité (FDS), comme celle que vous faites référence à partir de TikTok, sont une pratique standardisée pour les parfums d’intérieur », a déclaré le porte-parole. « Le public visé pour ces fiches est les entreprises et le personnel d’urgence qui doivent savoir comment manipuler, stocker ou éliminer de grandes quantités de produits chimiques dans des environnements industriels ».