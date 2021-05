Bathory est intronisé au ‘Swedish Music Hall of Fame’

BATHORY a été intronisé dans le Temple de la renommée de la musique suédoise.

Le groupe de black metal pionnier entre dans le salle le jeudi 27 mai dans le cadre de la promotion 2021, avec Py Bäckman, Björn Skifs, Tombouctou et Lisa Nilsson.

Pour qu’un artiste soit élu au Temple de la renommée de la musique suédoise, 20 ans ont dû s’écouler depuis leur premier album afin de «garantir une valeur historique durable». Ils doivent avoir apporté une contribution durable à la musique populaire suédoise, inspirant l’innovation et le développement sur la scène musicale. Le jury prête également attention à la diversité, en veillant à inclure une variété de genres.

“L’idée de base derrière le Temple de la renommée est de rendre hommage à la diversité de la musique suédoise et de jeter des ponts entre les générations », Charlotte Wiking, gérant de la Temple de la renommée de la musique suédoise, a expliqué lors d’une conférence de presse en 2015.

le Temple de la renommée de la musique suédoise est situé sur Djurgården à Stockholm par le ABBA musée.

le Temple de la renommée de la musique suédoise fait partie d’une vie culturelle active et dynamique, permettant à la fois à la population suédoise et aux visiteurs internationaux de partager le patrimoine culturel en constante évolution que notre tradition musicale offre.

Financement du Temple de la renommée de la musique suédoise est fourni par la fondation de collecte de fonds à but non lucratif Svenska Musikskattens Hus. Les opérations sont financées principalement par les droits d’entrée, les dons et les commandites. Les autres sources de revenus comprennent les conférences, les cours et la vente au détail. Tout surplus va dans son intégralité aux opérations éducatives et aux bourses qui favorisent une vie culturelle active et dynamique à travers la musique.

BATHORY homme principal Thomas “Quorthon” Forsberg a été retrouvé mort dans son appartement à Stockholm, en Suède, le 7 juin 2004. L’homme de 39 ans, largement considéré comme l’un des pères fondateurs du black metal, serait décédé d’une insuffisance cardiaque.

Plus de 13 ans plus tard, Quorthonpère et propriétaire de Records de marque noire, Börje “Boss” Forsberg, est décédé après une longue et grave maladie.

Même si Quorthonla relation de sang de Patron a été catégoriquement refusé – pour des raisons qui ne sont pas claires – tout au long de BATHORYla durée de vie du musicien, la véritable identité du musicien a été confirmée après sa mort tragiquement précoce.

BATHORYle coffret de carrière de “En mémoire de Quorthon”, est sorti en juin 2006 via Marque noire. Le paquet contenait trois CD, un DVD, un livre et une affiche.

Dans une interview de 2010 qui Börje “Boss” Forsberg a donné à Magazine de rock suédois, il a parlé ouvertement de son fils, comment BATHORY est venu pour être et tous les inédits BATHORY matériel qui était encore dans les voûtes. Le magazine a également publié la dernière photo prise de Quorthon. Tout cela a été fait avec la bénédiction de Quorthonla famille.

ENTERRÉ faisait partie des douze artistes qui ont été sélectionnés comme les intronisés inauguraux de la Temple de la renommée de la musique suédoise en février 2014. Les autres anciens intronisés comprennent Yngwie Malmsteen et L’EUROPE .



Félicitations à Bathory pour son élection au Temple de la renommée de la musique suédoise. La prochaine fois, c’est Dark Funeral! Salut la chèvre! Btw, avez-vous entendu la couverture que nous avons faite à l’époque de “Call From The Grave”? pic.twitter.com/dH5YkS6NQb – Lord Ahriman (@Lord_Ahriman) 27 mai 2021

Bathory

Nouvelles

