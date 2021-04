Bâtir des ponts pour bâtir la nation

La bonne chose à propos du mandat de la FIDNB est également sa portée dans les friches contaminées.

Par Deepak Sood

Comme promis dans le discours sur le budget du ministre des Finances Nirmala Sitharaman, le Parlement a approuvé le projet de loi sur la Banque nationale pour le financement des infrastructures et du développement lors de la session qui vient de s’achever. Cette approbation a ouvert la voie à l’établissement de la NBFID qui jouerait un rôle important dans l’exécution de l’ambitieux pipeline d’infrastructures impliquant un investissement de 111 lakh crore de Rs.

Alors que la NBFID aurait un capital autorisé de Rs 1 lakh crore, pour commencer, le budget a fourni Rs 5000 crore pour la renaissance de l’Institution financière de développement de l’Inde (DFI). Dans les premières années du développement du pays après l’indépendance, les IFD ont joué un rôle important, mais le système s’est englobé dans l’universalisation des banques. Différents modèles de financement de la construction d’infrastructures sont nécessaires dans différents environnements économiques.

Pourtant, les trois dernières décennies d’expérience ont lancé deux principaux points à retenir: Premièrement, l’Inde continuerait d’exiger des investissements massifs dans les infrastructures (routes, chemins de fer, ports, aéroports, connectivité rurale, construction de mandis avec une logistique de pointe, et bientôt). Deuxièmement, les banques à elles seules ne sauraient répondre aux besoins de financement des secteurs critiques, et il faut exploiter des canaux multiformes impliquant à la fois les secteurs public et privé.

Le projet de loi, qui est depuis devenu la loi sur la NBFID, offre une option globale pour lever des fonds pour l’IFD. De manière significative, la loi contient une disposition habilitante pour la création de plusieurs IFD, y compris dans le secteur privé. L’IFD proposée, sous la forme d’une personne morale, serait initialement détenue par le gouvernement, mais aurait une participation étendue, réduisant finalement la participation de l’État à 26%. Outre le gouvernement central, les institutions multilatérales, les fonds souverains, les fonds de pension, les assureurs et même les banques pourraient être impliqués en tant qu’investisseurs dans les IFD.

La première IFD, ou NBFID comme on l’appelle, aura des options d’emprunt auprès du gouvernement, de la RBI, des banques, des fonds communs de placement et des institutions multilatérales comme la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Compte tenu de ces options pour mobiliser des ressources, la FINB devrait démarrer bientôt en mettant l’accent sur la création des meilleures activités grâce à l’infrastructure, qui est le besoin essentiel de l’économie. Nous nous attendons à ce que certains des meilleurs cerveaux se joignent au conseil d’administration de la NBFID et à la haute direction. Le conseil d’administration et la haute direction comprendraient des experts de domaines tels que les fonds souverains, les fonds communs de placement, le financement multilatéral, les assurances et les fonds de pension. La meilleure gouvernance d’entreprise devrait être la marque de fabrique de la nouvelle entité alors que nous vivons dans un monde où la transparence, des normes de divulgation solides et une approche proactive se combinent en un résultat gratifiant. Alors que la loi prévoit un cadre réglementaire pour les IFD, les meilleures normes peuvent être institutionnalisées.

Compte tenu de l’état actuel de l’économie mondiale et de la dynamique difficile de la pandémie de Covid-19 dans l’économie indienne, nous devrions voir la monétisation des actifs aller au-delà du programme gouvernemental. Les entreprises dont le bilan est stressé se départiraient de certains actifs achetés par ceux qui voulaient se lancer dans des opportunités dans la friche industrielle. La bonne chose à propos du mandat de la FIDNB est également sa portée dans les friches contaminées.

Le succès de la première IFD dans le nouveau format ouvrirait la voie à de futures entités similaires. Après tout, l’Inde reste à court d’infrastructures et le côté demande de l’entreprise a un potentiel inexploité important. Il s’agit d’une occasion unique pour les gestionnaires de fonds mondiaux de parier sur l’infrastructure de l’Inde dans leur portefeuille à long terme. Les retours en Inde seraient bien meilleurs que dans les pays développés. Au-delà de la facilitation des investissements dans le secteur, la rapidité avec laquelle la loi d’habilitation a été introduite montre une feuille de route déterminée et faisable pour les opportunités dans les routes, les chaussées, les ports maritimes, les ports et les aéroports.

Le message clair du Premier ministre Narendra Modi concernant la confiance dans le secteur privé est considéré comme une réforme audacieuse qui devrait attirer les investissements nationaux et mondiaux. La double voie consistant à stimuler la fabrication avec des programmes tels que l’incitation liée à la production et à faciliter les investissements dans les infrastructures devrait amener l’économie indienne sur une trajectoire de croissance soutenue à deux chiffres. C’est la seule issue pour créer des emplois et répondre aux aspirations de millions d’Indiens.

L’auteur est le secrétaire général, Assocham

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.