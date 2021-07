Bâtir pour une reprise de la croissance

Le gigantesque programme Sagarmala, composé de centaines de projets coûtant des milliers de milliards de roupies, est un bon exemple des difficultés à aller de l’avant.

Lors du récent Forum politique NCAER-Brookings India (IPF), qui s’est tenu virtuellement en raison de la pandémie, le contrôle de la pandémie et la récupération de ses impacts étaient très importants. Cependant, une perspective importante sur la trajectoire de l’économie indienne a été présentée qui a transcendé la pandémie. En gros, la croissance de l’Inde au cours de la première décennie du millénaire a été tirée par un boom de l’investissement, soutenu par une augmentation de l’épargne intérieure.

La croissance des exportations au cours de cette période a également été robuste. Par la suite, la croissance a été davantage tirée par la demande intérieure, qui commençait déjà à s’estomper lorsque la démonétisation, les modifications des impôts indirects et la pandémie se sont succédé. C’était à un moment où la croissance du crédit s’est considérablement ralentie, en raison de problèmes de qualité de crédit accordés pendant le boom de l’investissement. La croissance des exportations s’est également effondrée au cours de cette période. Ce récit correspond au récit des problèmes d’intermédiation financière de l’Inde que j’ai donné dans ma dernière chronique.

La leçon importante de ce récit analytique est qu’une reprise de la croissance nécessitera une reprise de l’investissement. La demande des ménages est très peu susceptible de conduire la reprise économique, compte tenu des incertitudes concernant les chocs sanitaires et l’emploi. Bien entendu, le secteur privé est également confronté à des incertitudes qui freineront les nouveaux investissements. Par conséquent, il existe de solides arguments en faveur d’investissements publics, en particulier dans les infrastructures, pour conduire la croissance économique future de l’Inde. Il y a plusieurs obstacles à cette stratégie. L’un, bien sûr, est l’état des finances publiques du pays.

A l’IPF, on a plaidé en faveur d’un programme accéléré de cessions d’actifs publics, notamment d’entreprises publiques. Le gouvernement actuel est déjà allé plus loin dans cette direction que tout autre gouvernement précédent, mais il est encore bien en deçà des objectifs. Il est intéressant de noter que cela s’est avéré être la réforme la plus difficile à réaliser, en raison des intérêts politiques ainsi que de la complexité de ces ventes d’actifs.

Une approche alternative qui a été discutée à l’IPF a mis plus de poids sur l’encouragement des investissements privés dans les infrastructures. Les partenariats public-privé font déjà partie de l’approche de l’Inde en matière d’investissement dans les infrastructures, et s’ils peuvent être structurés et surveillés efficacement, cela peut être préférable à une approche où le gouvernement supporte tous les coûts et risques, même si le secteur privé influence le choix de projets et en récolte les fruits.

Les défis d’économie technique et politique pour les grands projets d’infrastructure sont énormes : c’est un domaine qui a contribué aux problèmes du secteur financier de l’Inde, et il sera important d’apprendre du passé. Dans ce cas, les types de plateformes technologiques qui peuvent améliorer l’intermédiation financière pour les investissements du secteur privé ne sont pas si pertinents.

Une société de conseil mondiale a produit un rapport de plusieurs centaines de pages, avec d’énormes détails sur la conception des projets. Mais au final, il n’a pas toujours été clair si les projets ont été choisis ou priorisés pour s’inscrire dans une stratégie cohérente d’intégration dans les réseaux de production mondiaux et régionaux, condition indispensable à l’intensification des échanges internationaux, et notamment des exportations. Bien sûr, il y a des problèmes de lenteur de mise en œuvre, et des craintes de favoritisme politique pour certains États ou entreprises.

Mais le vrai problème peut être un manque d’intention et de direction stratégiques. Lorsque la pandémie a frappé en mars 2020, le gouvernement a annoncé qu’il envisageait de revoir l’ensemble du programme et d’embaucher un autre consultant mondial, en raison de l’évolution des conditions mondiales. Mais il ne semblait pas y avoir d’explication claire sur les raisons pour lesquelles les changements nécessitaient une réévaluation complète, ni aucune analyse publique des résultats à ce jour du programme et de ses nombreuses composantes.

La discussion à l’IPF a suggéré que l’échec de l’Inde à capitaliser sur les possibilités d’intégration dans l’économie mondiale a été une raison importante de la faiblesse de la croissance, indépendamment de la pandémie. La situation est maintenant une situation de perturbation, mais aussi d’opportunités, car les chaînes d’approvisionnement existantes sont réévaluées et la dépendance excessive à l’égard du voisin géant de l’Inde est remise en question.

L’intégration dans l’économie mondiale peut permettre des économies d’échelle et stimuler l’innovation. À l’IPF, un ralentissement de la croissance de la productivité a également été identifié comme un obstacle à une expansion économique soutenue. Tous ces facteurs suggèrent une orientation stratégique claire pour la politique économique afin de restaurer et de maintenir une croissance rapide.

Professeur d’économie. Université de Californie, Santa Cruz

