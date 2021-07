Batley et Spen : Une perte de main-d’œuvre serait un « clou dur dans le cercueil », déclare un invité de la BBC QT | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Un membre du public a estimé que la perte de la circonscription serait désastreuse pour le parti travailliste.

Elle a déclaré: «Je pense que si le Parti travailliste ne peut pas occuper ce siège avec ce candidat en particulier qui est debout, alors je ne sais pas pour le dernier clou dans le cercueil, mais c’est certainement un clou dur dans le cercueil.

« Cela va être une lutte très difficile pour que le parti se rallie.

“Je sais que Party a des pics et des creux et va et vient, mais je pense que ça va être vraiment difficile cette fois, surtout à venir si tôt à la suite de la défaite à Hartlepool.”

Les travaillistes ont subi une défaite humiliante face aux conservateurs à Hartlepool il y a huit semaines avec la candidate conservatrice, Jill Mortimer, remportant le siège avec 51,9% des voix.

Sir Keir Starmer subit une pression croissante pour regagner le soutien des circonscriptions du mur rouge.

Les travaillistes occupent le siège de Batley et Spen depuis 1997.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que les travaillistes feraient si mal, l’invité de la BBC QT a déclaré: «Je pense que si les travaillistes détiennent le siège, ce sera uniquement à cause de la personnalité locale des candidats.

Andy Burnham, maire de Great Manchester, a complètement rejeté l’idée.

M. Burnham a répondu : « Non, absolument pas.

« La circonscription n’est pas ce que l’on pourrait appeler un siège du mur rouge où il y a toujours eu une majorité travailliste.

«C’est un siège qui est plus marginal et l’a toujours été.

« Ce serait grave. C’est un véritable défi non seulement pour Keir Starmer et le parti travailliste, mais pour la gauche plus largement.