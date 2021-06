Batman : Caped Crusader : 5 choses que l’on sait sur les séries HBO Max et Cartoon Network

in

Batman: Caped Crusader utilisera un nouveau style d’animation avancé

Mis à part les choses plus familières que j’espère au hasard faire un retour sur Batman: Caped Crusader, il y a beaucoup de nouvelles raisons d’attendre le spectacle avec impatience, comme le style d’animation. Fait amusant : la plupart des scènes de Batman : The Animated Series ont été illustrées sur du papier noir afin que les animateurs puissent mieux accentuer l’obscurité de Gotham City (et économiser de l’argent sur l’encre également). Bien que le résultat ait été mémorable, cette nouvelle série sera censée être une étape majeure.

Selon Warner Bros.’ annonce du développement de Batman: Caped Crusader, les animateurs utilisent les dernières techniques connues dans la forme d’art et les technologies de pointe. Cela signifie que Batman, sa galerie de voyous et le monde sombre de Gotham City sont peut-être en train de faire peau neuve, mais non sans provoquer des changements drastiques de ton, espérons-le. Ces nouvelles méthodes d’animation promettent de livrer des séquences d’action passionnantes, ce qui m’a automatiquement vendu.