Batman de Ben Affleck et 5 personnages de DC que j’aimerais voir dans The Suicide Squad de James Gunn

Au moment d’écrire ces lignes, James Gunn n’a donné aucune indication claire sur l’endroit où son film se déroule par rapport à Birds of Prey, et il n’a rien mentionné sur le sort de Cassandra Cain. Pourtant, il y a une possibilité que The Suicide Squad reprenne après, ce qui signifie qu’il y a une chance pour Cassandra de faire son apparition. Il y a plusieurs façons de l’intégrer, que ce soit à travers l’un des flashbacks rapides de Harley ou un présent bref et amusant. scène. Je ne sais pas pour vous mais, si Harley survit à la mission, je peux certainement la voir échapper à la captivité, avec Cassandra ramassant dans une voiture de fuite.