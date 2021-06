Batman de Jensen Ackles affronte l’homme du calendrier de David Dastmalchian dans un long clip exclusif pour Halloween

Batman: The Long Halloween est le troisième scénario classique de DC Comics qui a été adapté à travers deux films d’animation. Cela s’est produit pour la première fois en 2013 avec The Dark Knight Returns Part 1 et Part 2, suivi de The Death of Superman et Reign of the Supermen en 2018 et 2019, respectivement. Pour en revenir à Jensen Ackles et David Dastmalchian, Long Halloween n’est que la dernière de leurs remises de gaz sur le territoire de DC. Ackles a précédemment exprimé Jason Todd, alias Red Hood, dans Batman: Under the Red Hood en 2010, tandis que Dastmalchian est apparu dans The Dark Knight, Gotham et The Flash, et jouera le rôle de Polka-Dot Man plus tard cette année dans The Suicide Squad.