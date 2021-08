Batman de Robert Pattinson : 5 choses que l’on sait sur sa version du personnage

J’ai déjà dit que la beauté d’un personnage aussi emblématique et toujours populaire que Batman est qu’il peut avoir de nombreux côtés différents et, par conséquent, il existe une infinité de façons de le représenter. Robert Pattinson n’est que le dernier, et probablement même pas le dernier, à enfiler la cape et le capuchon, mais j’ai le sentiment audacieux que tout ce qu’il apportera au personnage ne ressemblera en rien aux acteurs avant lui ou après. J’ai hâte de voir la nature de cette nouvelle prise de vue prendre vie lorsque The Batman (l’un des films les plus attendus de 2022) sortira en salles le vendredi 4 mars de la même année.