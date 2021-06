Batman Forever: 8 faits dans les coulisses du premier film DC de Joel Schumacher

in

Gotham City a été créé en utilisant un mélange de miniatures et d’effets numériques

Vous savez ce que je trouve vraiment cool à propos de Batman Forever ? C’est peut-être une opinion impopulaire, et je comprends parfaitement pourquoi, mais la conception de la production, qui réinterprète Gotham City comme l’enfant amoureux excentrique de New York et de Las Vegas, est assez intrigante, voire légèrement déplacée. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c’est la façon dont le paysage urbain unique a été créé pour le film, combinant des méthodes classiques, qui étaient lentement en train de disparaître, avec de nouvelles astuces considérées comme avant-gardistes pour l’époque.

Dans une featurette bonus incluse sur la sortie DVD de Batman Forever 2005 intitulée Beyond Batman – Imagining Forever: The Visual FX for Batman Forever, le superviseur des effets visuels John Dykstra explique comment l’équipe a utilisé des sculptures à petite échelle pour remplacer les bâtiments de Gotham avec des effets animés par ordinateur. pour embellir leur environnement. Les fans ne savaient pas que, caché au-delà des enseignes lumineuses au néon, il y avait une certaine obscurité que le public n’a pas pu voir.