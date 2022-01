Batman Oreos vient rendre une douce justice

Avant ses débuts en mars prochain dans les cinémas, la marchandise pour Le Batman a lentement commencé à sortir pour promouvoir le film réalisé par Matt Reeves. Si vous avez soif de justice, alors les biscuits Oreo de Batman satisferont probablement cette soif de douce vengeance. Rappelez-vous, ce n’est pas un cookie. C’est un avertissement que votre taux de sucre dans le sang est sur le point d’augmenter.

Comme on le voit dans la bande-annonce, les Oreos en édition limitée présenteront l’image du Batman de Robert Pattinson, gravée dans la coquille du cookie. Ce n’est pas la première fois qu’Oreo s’associe à un géant de la culture pop, car l’année dernière, la société a lancé une gamme de cookies Pokemon sur le marché.

Douce justice

Si vous avez de la chance, vous pouvez ouvrir un pack et gagner un Mew Oreo rare, qui a actuellement un prix sur eBay entre 100 $ et 100 000 $. Pattman Oreos commandera-t-il la même valeur après-vente lorsqu’ils arriveront ? Dans un monde où les NFT ont pris leur envol, tout est possible.

Au cas où vous l’auriez manqué, Warner Bros. a publié une nouvelle bande-annonce pour The Batman qui met en lumière la relation entre le justicier et Catwoman (Zoe Kravitz) dans le film. 2022 s’annonce comme une année énorme pour le DCEU, car le calendrier de sortie verra Black Adam arriver en juillet, The Flash sortira dans les cinémas en novembre et Aquaman and the Lost Kingdom arrivera en décembre.

Du côté des jeux du calendrier, les fans peuvent également s’attendre à Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League.