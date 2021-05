Batman Returns: 10 faits en coulisses sur la suite du film DC de Tim Burton

Alors que Tim Burton serait toujours crédité en tant que producteur sur le prochain épisode, les tâches de réalisateur seraient transférées au regretté Joel Schumacher pour faire de Batman Forever de 1995 une expérience beaucoup plus légère et plus commercialisable.

Je sais que je ne suis qu’une partie du fandom de Batman qui pense de cette façon, mais Batman Returns est en fait mon préféré de ces quatre films originaux. J’admets cependant que je ne le considère pas comme un grand film définitif de Batman, étant donné les libertés étranges et inutiles qu’il prend avec le personnage, mais je pense que c’est un excellent film définitif de Tim Burton, et j’admire son style visuel unique. et une étreinte approfondie de l’obscurité que la franchise perdrait malheureusement de vue dans les entrées suivantes. Bien sûr, cela vient aussi de quelqu’un qui aurait adoré voir un jouet Pingouin qui gicle de la salive noire dans son Happy Meal.