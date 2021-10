Batman revient à Rocket League pour l’événement Haunted Hallows d’Halloween

Psynoix a annoncé que Batman ferait un grand retour dans Rocket League juste à temps pour Halloween, apportant de nouveaux défis d’événement, des voitures, des objets et plus encore pour le trajet.

Le héros légendaire de DC sera en tête d’affiche de l’événement annuel Haunted Hallows du jeu, qui reprendra demain, le 14 octobre. Il présentera des objets sur le thème de Batman Super-Villain, un mode Rumble à durée limitée sur le thème de Batman, le retour de trois Batmobiles emblématiques, une nouvelle variante d’arène et les défis d’événement que nous avons mentionnés. Voici les détails dont vous avez besoin :

· Nouveaux défis d’événement – Les joueurs termineront les défis de l’événement Haunted Hallows pour débloquer des objets sur le thème de Batman Super-Villain tels que le Joker Dominus Decal and Boost, Gotham’s Finest Merc Decal, Harley Quinn Wheels and Topper, Poison Ivy Boost, et plus encore.

· Gotham City Rumble LTM – Le mode Rumble se transforme et les bonus sont désormais inspirés de Batman et de ses ennemis. Les joueurs peuvent utiliser le gant de boxe de Joker, le marteau de Harley au lieu de la botte, les vignes de Poison Ivy au lieu du grappin, et plus encore.

· Batmobiles & Bat-Signaux – La Batmobile (1989), Le gobelet du chevalier noir et la Batmobile (2016) seront disponibles dans la boutique d’objets pendant Haunted Hallows. De plus, il y aura trois Bat-Signal Goal Explosions qui montreront le Bat-Symbol de trois époques différentes. Toutes les Batmobiles et les Goal Explosions seront disponibles dans le Batman Halloween Bundle pour 2000 crédits, aux côtés des Batmobile Bundles individuels, ainsi que la possibilité d’acheter les décalcomanies Reel Life et les Goal Explosions séparément.

· Variante de l’arène Beckwith Park (Gotham Night) – Cette nouvelle arène à durée limitée a été transformée par les super-vilains de Gotham City.

L’événement Haunted Hallows marque également la fin des célébrations de 007 de la semaine dernière, qui ont offert beaucoup de contenu Aston Martin.