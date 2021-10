Batman, Rick & Morty, Gandalf peuvent jouer dans le combattant WB divulgué

Image : Warner Bros. / Cartoon Network / Kotaku

Suite à des rapports récents selon lesquels Warner Bros. travaillait sur un jeu de combat de plate-forme similaire à Super Smash Bros. appelé Multiversus, une liste possible pour le projet mettant en vedette des personnages de Batman, Steven Universe, Adventure Time, et plus semble avoir fui en ligne.

« vous pensiez tous que je mentais, hein ? » Le joueur professionnel de Smash Bros. Juan « Hungrybox » DeBiedma a écrit sur Twitter aujourd’hui. « Écran de sélection de personnage. Il semble y avoir des niveaux et des icônes de type combattant. Le tweet était accompagné d’une capture d’écran apparente de la liste non annoncée du jeu, y compris des personnages appartenant à WB allant de Superman à Gandalf.

Le fait qu’une vidéo réalisée par DeBiedma sur la liste ait été rapidement retirée de YouTube par Warner Bros. pour violation du droit d’auteur a ajouté de la crédibilité à la fuite. « Et c’est, mes amis, ce que nous appelons une » confirmation ferme « », a-t-il écrit dans un tweet de suivi.

La nouvelle du possible jeu de combat Warner Bros. a été divulguée pour la première fois sur Reddit à la fin de la semaine dernière. Le journaliste de GamesBeat, Jeff Grubb, a corroboré que le jeu était réel au cours du week-end et a suggéré dans un récent épisode de son émission Grubsnax Giant Bomb qu’il pourrait être gratuit. On ne sait toujours pas quand le jeu pourrait sortir, ou même officiellement annoncé.

Warner Bros. Interactive n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Si le jeu s’avérait réel, il viendrait juste après Nickelodeon All-Star Brawl et au plus fort des entreprises essayant de tirer profit de leurs bibliothèques de personnages protégés par le droit d’auteur. La fuite originale de Multiversus suggérait que Mad Max serait capable de combattre Shaggy de Scooby Doo, peut-être inspiré par le mème Ultra Instinct Shaggy. Sur la base de la fuite de DeBiedma, le jeu verrait Wonder Woman affronter Bugs Bunny, et qui sait quels autres noms de niveau B du catalogue Warner Bros. Là où il y a de l’argent, il y a un moyen.