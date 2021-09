Batman se lance dans l’esport alors que DC s’associe à FaZe Clan pour une bande dessinée

De sacrées chaises d’ordinateur colorées, Batman ! DC Comics collabore avec FaZe Clan sur une bande dessinée en édition limitée où plusieurs créateurs de contenu se transformeront en super-héros.

Le premier numéro de cette collaboration présente Batman, Robin, Nightwing et Batwoman faisant équipe avec FaZe Clan pour combattre The Joker, Mr. Freeze et The Riddler. Du moins, c’est ce que nous pouvons tirer de la pochette, en tout cas.

“DC est ravi de s’associer à FaZe Clan pour partager cette histoire personnalisée de Batman avec leurs incroyables fans de jeux”, a déclaré Daniel Cherry III, directeur général de DC Comics, via Esports Insider. “Ce partenariat est une excellente occasion d’inviter encore plus de fans dans l’univers emblématique de DC.”

Découvrez par vous-même le teaser de cette collaboration ci-dessous.

FaZe Clan entre dans l’univers @DCComics.#FaZexBatman | 09.24.21 pic.twitter.com/bsHmksVNru – FaZe Clan (@FaZeClan) 8 septembre 2021

“La bande dessinée en édition limitée mettra en vedette des membres populaires du clan FaZe comme Banks, Apex, Temperrr, Rain, Adapt, Rug et Blaze sous forme de super héros”, a déclaré DC Comics sur son blog officiel. “Et ce n’est que le début. Il y a encore plus de FaZe Clan et Batman à venir dans le mois de Batman que les fans ne voudront pas manquer, y compris des produits Batman et FaZe Clan en édition limitée comme des maillots, des t-shirts, des sweats à capuche et plus encore.

La bande dessinée sortira le 24 septembre pour ceux qui creusent ce genre de croisements.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

10 problèmes involontairement hilarants qui ont en fait amélioré un jeu vidéo