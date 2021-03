Warner Bros.’ réponse à Batman v.Superman: Dawn of Justice n’a peut-être pas été ce que Zack Snyder espérait probablement, mais le public a pu voir le film comme il l’entendait. Et à cause de cela, les fans ont eu un aperçu complet lorsqu’ils ont assisté au prochain chapitre de l’histoire dans Justice League de Zack Snyder.

Batman v.Superman: Ultimate Edition et Justice League de Zack Snyder sont tous deux disponibles en streaming sur HBO Max.