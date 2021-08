Batman’s Robin apparaît comme bisexuel dans la nouvelle bande dessinée d’anthologie de DC .

Robin de Tim Drake apparaît comme bisexuel dans sa dernière apparition (Photo: DC Comics)

Tim Drake, l’un des personnages de DC s’appelant Robin, est devenu bisexuel dans le dernier volet de la série d’anthologies Batman Family.

Cela fait de lui le premier nouveau membre LGBTQ de la famille proche de Batman en 15 ans, et le premier depuis Batwoman de Kate Kane.

Dans l’histoire « Sum of Our Parts » de Batman : Urban Legends # 6, qui a été publiée mardi, le personnage prend conscience d’un « moment d’ampoule » après une mission de sauvetage audacieuse en tant que Robin impliquant les monstres du chaos.

Il accepte ensuite plus tard un rendez-vous avec un ami masculin sous le nom de Tim Drake.

L’écrivain Meghan Fitzmartin a expliqué que l’histoire devait porter sur “l’identité et la découverte” avant de présenter la bisexualité de Tim au rédacteur en chef Dave Wielgosz comme “la seule histoire possible”.

S’adressant à Polygon, elle a déclaré à propos d’obtenir le feu vert: «Je me suis assise complètement sur le sol de mon appartement pendant deux bonnes minutes de bonheur alors qu’il s’enfonçait.

Tim Drake en tant que Robin existe depuis 1989 (Photo: DC Comics)



Le moment charnière (Photo : Meghan Fitzmartin/Belén Ortega/DC Comics)

“En fin de compte, cela ne serait pas arrivé sans les champions de DC, comme Dave et James Tynion IV, et j’espère que cela aura autant de sens pour les autres que pour moi.”

La version Tim Drake de Robin, l’acolyte de longue date de Batman, a été créée pour la première fois en 1989 en tant que version la plus jeune du personnage à ce jour.

Les versions précédentes de Robin incluent Dick Grayson, l’original, et Jason Todd – et depuis 2006, il y a aussi Damian Wayne.

Tim Drake devrait également trouver un public plus large plus tard cette semaine, car le personnage sera présenté dans la troisième saison de la série d’action en direct Titans de HBO, qui sera diffusée aux États-Unis à partir de jeudi.

Il sera interprété par le nouveau venu britannique Jay Lycurgo, qui a également, ironiquement, un rôle dans The Batman de l’année prochaine, lorsque Robert Pattinson arborera le célèbre capot – bien qu’il soit crédité de «voyou» plutôt que de quelque chose de distinctement acolyte.

