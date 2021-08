Batman’s Sidekick Robin fait officiellement partie de la communauté LGBTQ

Le héros de DC Comics, Tim Drake – connu sous le nom de Robin, Red Robin et parfois simplement Drake – est devenu bisexuel cette semaine. La sexualité de Tim est apparue dans le nouveau numéro de mardi de Batman: Urban Legends, écrit par Meghan Fitzmartin, illustré par Belén Ortega, colorié par Alejandro Sánchez et lettré par Pat Brosseau. Attention: plus de spoilers pour cette bande dessinée sont à venir.

Tim Drake est la star du scénario “Sum of Our Parts”, où le héros lui-même a finalement réalisé qu’il était bisexuel cette semaine. Dans le dernier numéro de l’arc, Robin a sauvé Bernard des monstres du chaos, et ils se sont frayés un chemin côte à côte. Pendant la bataille, Tim a finalement réalisé ce que ses sentiments signifiaient vraiment, et par la suite, il a approché Bernard en tant que civil pour un rendez-vous. Batman: Urban Legends se détournerait de Tim au cours des prochains mois, mais reprenez ce fil en décembre avec le numéro 10.

C’est TELLEMENT bien écrit, moi et beaucoup de personnes LGBTQ+ pouvons comprendre que le “moment de l’ampoule” est mentionné ici pic.twitter.com/BJCMq5BbW2 — Nab | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) 10 août 2021

Tim Drake est un élément essentiel de la franchise Batman depuis son introduction en 1989, mais ce développement a encore pris de nombreux fans au dépourvu. Naturellement, il y a eu une certaine controverse sur les réseaux sociaux, mais dans l’ensemble, la réponse a semblé enthousiaste. Les fans ont même félicité Tim dans leurs propres messages comme s’il était une vraie personne.

Pour ceux qui ont besoin d’un petit rappel : Tim Drake est le troisième acolyte à porter le surnom de “Robin”. Le premier était le gymnaste orphelin Dick Grayson, et le second était l’adolescent capricieux Jason Todd. Tim Drake a été mis à part par son bon sens – il était le seul à découvrir par lui-même l’identité secrète de Batman.

Tim Drake est devenu Red Robin pendant environ une décennie pour se distinguer des Robins suivants – Stephanie Brown et le fils de Batman, Damian Wayne. Cependant, il a repris le titre en 2019. Jusqu’à présent, les fans n’ont pas pris la peine d’avoir deux Robins en liberté dans l’univers DC. Dans la chronologie actuelle, Tim travaille avec Batman tandis que Damian joue dans une série en cours intitulée Robin.

Compte tenu de la nature grandiose et en constante évolution de la continuité de DC Comics, Tim Drake a de nombreuses opportunités d’explorer sa nouvelle identité à travers un certain nombre de titres. Les fans sont impatients de le voir renouer avec d’autres personnages de la communauté LGBTQ +, notamment Batwoman, John Constantine et Aqua Lad pour n’en nommer que quelques-uns. Jusqu’à présent, DC n’a pas annoncé où il apparaîtra ensuite. Batman : Urban Legends #6 est en vente maintenant.