Batsheva RTW printemps 2022 – WWD

“C’est devenu cet étrange événement de rêve punk”, a déclaré Batsheva Hay à propos de sa collection de printemps, qui se sentait comme chez elle dans le célèbre Serendipity3 de New York, où ses chocolats chauds glacés étaient servis aux spectateurs avant le spectacle. Depuis la création de la marque, les vêtements du créateur ont rassemblé un public culte ; pour le printemps, elle a livré une féminité naïve avec un peu d’audace inattendue et excitante.

“Je porte [Batsheva] tout le temps, donc j’avais l’impression de marcher dans un magasin de crème glacée étrange et c’était amusant, nous avons passé un bon moment. Mon enfant a marché aussi », a déclaré l’actrice et amie du créateur Busy Philipps à propos de ses débuts en tant que mannequin avec Birdie Philipps.

“Je me sentais vraiment chez moi parce que je portais une perruque, et je suis parmi les paysages les plus idylliques”, a déclaré Chloe Fineman de “SNL” à propos des hautes ruches de style années 60 (ses coéquipiers Ego Nwodim et Heidi Gardner ont également marché le spectacle). « Je suis un grand fan de Batsheva depuis toujours. J’ai eu ma première robe il y a des années, j’ai acquis ma petite collection au fil des ans. Je suis une grande fan à elle, donc c’était un honneur.

Le regard: Douce fantaisie, avec juste une touche d’angoisse énervée et punk.

Citation à noter : « Une fois que j’ai choisi le lieu, j’ai commencé à être très enthousiasmé par les souvenirs que j’ai de ce lieu parce que j’ai grandi à New York. J’ai eu une fête d’anniversaire ici quand j’étais enfant, cela faisait vraiment partie de ma vie. Mon mari a également grandi à New York et a organisé une fête d’anniversaire ici. C’est l’un de ces endroits où je me disais: «Est-ce que ça a traversé la pandémie? S’il est toujours là, pouvons-nous l’utiliser ? Dans mes vêtements, il y a toujours cet enjouement enfantin et naïf – doux – qui rassemble ainsi des souvenirs d’enfance, joue à se déguiser dans l’enfance. Qu’est-ce que l’enfant de huit ans, assis ici à une fête d’anniversaire, qu’est-ce que je voudrais porter ? »

Pièces clés : La signature de Batsheva, les robes d’intérieur et les séparations nostalgiques ont été renforcées par des fabrications en velours (une interprétation noire transparente avec des pois brûlés ou un numéro vert acide, une cape), une juxtaposition de pastels doux contre des couleurs vives choquantes (un mini rose fluo surmonté d’un matelassé doré gilet; les trois robes or liquide, argent et noir qui ont clôturé le spectacle), et des collants teints à la main, tendus sur la pointe pour un effet bottillon. Aussi, des gilets matelassés et des tricots au crochet (un cardigan noir et blanc stellaire ou un seul pull).

Les plats à emporter : La collection de Batsheva lui a offert une approche de la féminité moderne de manière amusante et fraîche.