Battant les prétendants au titre Man City, comparé à la légende de Chelsea Frank Lampard, a maintenant remis son premier appel en Angleterre

Conor Gallagher, la starlette de 21 ans de Chelsea, actuellement prêtée à Crystal Palace, a réalisé un début de saison remarquable.

Deux passes décisives et trois buts en 10 apparitions signifient que cet Eagle vole haut.

.

Conor Gallagher a connu un bon début de saison en prêt à Crystal Palace

Le milieu de terrain a récemment présenté sa meilleure performance à ce jour alors qu’il marquait et en créait un autre lors de la superbe victoire 2-0 contre les prétendants au titre, Manchester City.

Et avec la course impressionnante continue, il ne fait aucun doute que Gallagher recevra une convocation en Angleterre pour la dernière étape des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Voici cinq choses que vous ignorez peut-être sur cette étoile montante.

LE FOOTBALL COURSE EN FAMILLE

Les frères aînés de Conor Gallagher, Daniel et Jordan sont également des footballeurs qui ont joué à un niveau non-Ligue.

Les frères Gallagher semblent avoir un lien étroit alors que Conor a révélé que sa famille a pleuré de joie lorsqu’il a marqué son premier but à Charlton Athletic contre Stoke lors d’une victoire 3-1.

Il a expliqué: « C’était un sentiment tellement incroyable quand j’ai marqué mon premier but, c’était tout simplement incroyable. C’était le meilleur sentiment que j’ai eu dans ma carrière et j’avais mes parents et mes frères au match.

« Quand il est entré, ils ont commencé à pleurer, c’est un sentiment que vous ne pouvez tout simplement pas décrire. »

Gallagher a inscrit trois buts et deux passes décisives à son actif jusqu’à présent

L’OUEST DE LONDRES EST O LE COEUR EST

Né à Epsom, Gallagher a fréquenté la Howard of Effingham School, l’ouest de Londres a toujours été la maison de Gallagher.

La famille de Gallagher est fan de Chelsea et quand il grandissait, il vivait à 10 minutes en voiture de leur terrain d’entraînement à Cobham.

La petite amie de Gallagher, Aine May, a récemment annoncé que le couple avait emménagé dans leur nouvelle maison du côté ouest avec leur nouveau chien, Freddy.

Le couple est ensemble depuis deux ans et Gallagher partage l’amour sur sa page Instagram. Adorable!

PATRIMOINE FAMILIAL

Bien que Gallagher ait représenté les Young Lions sur la scène internationale, son héritage familial signifie qu’il pourrait également représenter l’Écosse ou la République d’Irlande au niveau senior à l’avenir.

Il a représenté l’Angleterre aux niveaux des moins de 17 ans, des moins de 18 ans, des moins de 19 ans et des moins de 20 ans, remportant la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA 2018.

Gallagher a ensuite été sélectionné dans l’équipe d’Angleterre U21 en 2019 en tant que remplaçant lors d’un match nul 2-2 contre la Slovénie à Maribor.

Gallagher faisait partie de l’équipe de Chelsea qui a levé la Ligue Europa

LE PREMIER POSTE

Conor Gallagher compte actuellement 194 000 abonnés Instagram avec 173 publications et bien sûr une tige et un défilement inoffensifs bien que son Instagram soit une évidence.

La toute première publication de Gallagher sur Instagram date du 19 février 2017, une vidéo de lui marquant un but pour les moins de 18 ans de Chelsea battant Brighton 13-0 !

Avance rapide de quatre ans, le récent message du joueur de 21 ans est celui de sa victoire spectaculaire sur Manchester City – quel exploit !

IMPRESSIONNER L’INDUSTRIE

De nombreux professionnels du football ont eu leur mot à dire sur les performances de Gallagher, y compris la légende d’Arsenal Ian Wright.

Wright a dit : « Il est [Gallagher] fait partie de ces joueurs quand je le regarde, il n’a jamais moins de sept sur 10.

« Il est constamment bon dans tous les matchs auxquels je l’ai vu jouer.

L’ancien as des Blackburn Rovers, Keith Andrews, a déclaré qu’il voyait des similitudes entre Gallagher et l’icône de Chelsea Frank Lampard.

Andrews a déclaré: « Box-to-box, une vraie énergie, aime rester coincé, récupère le ballon mais ensuite il casse si rapidement, ce sont les composants de son jeu similaires à Frank Lampard. »

.

Gallagher a été comparé à la légende de Chelsea Frank Lampard

Et enfin, le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, ne tarit pas d’éloges sur son milieu de terrain.

Vieira a révélé: «Travailler avec Conor, c’est vraiment une joie parce que c’est un joueur qui veut remplir son potentiel et il apporte cette énergie à l’équipe.

«Il arrive tous les matins avec un grand sourire sur le visage et quitte le terrain d’entraînement en souriant.

« Nous sommes vraiment heureux qu’il ait décidé de venir dans notre club de football et je pense que nous avions les outils pour l’attirer dans notre club de football et je pense qu’il a pris la bonne décision. »