Batte chaude de Sanchez, Stanton dans le champ extérieur ⋆ .

Stanton dans le champ extérieur. Il n’y a pas de Danny Glover et il n’y aura pas de fans agitant les bras, mais bon, cela pourrait arriver. Les Yankees DH verront-ils enfin le temps dans le champ extérieur ? De plus, le bâton de Gary Sanchez arrive et les Yankees en ont grandement besoin, balayant une série contre les Blue Jays à Buffalo.

Pour parler de tout les Yankees, on vous propose un nouvel épisode du « Pinstripe Pod » avec Chris Shearn et Jeff Nelson. Notre invité dans cet épisode est Jeff Nelson lui-même alors que nous revenons sur sa carrière sur et en dehors du terrain.

Segment d’ouverture de Pinstripe Pod avec Chris, Jeff et Jake :

SANCHEZ’S HOT/STANTON DANS: Nellie parle de ce qu’il fait et de ce qu’il y a à faire dans le Wyoming. C’est ensuite aux Yankees. Gary Sanchez est sexy. Ils pourraient mal utiliser Giancarlo Stanton dans le champ extérieur, donc Sanchez peut DH certains matchs.

NÉGOCIATION DE FORD : Est-ce que c’était sensé d’échanger Mike Ford aux Rays ? Les Yankees seront-ils all-in sur le marché commercial ?

COMMENTAIRES DE GLASNOW : Réagissant aux commentaires de Tyler Glasnow et à sa blessure. Certaines substances collantes devraient-elles être autorisées pour les pichets ?

Entretien avec Jeff Nelson :

Co-animateur de Pinstripe Pod, grand champion des Yankees, quatre fois champion des World Series

COPEAUX D’OS : Raconte l’histoire de ses copeaux d’os vendus sur Ebay à des fins caritatives.

WYOMING: Que fera-t-il dans le Wyoming ?

CARRIÈRE: Quelque chose que vous n’avez pas fait et que vous souhaiteriez faire ? Vous aimez plus vivre à New York ou à Seattle ? Auriez-vous dû faire un autre All-Star Game en plus de celui de 2001 ? Quels frappeurs possédiez-vous ?

Retrouvez tous les épisodes de « Pinstripe Pod », un podcast des New York Yankees, en vous abonnant au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous obtenez vos podcasts. Suivez toute l’équipe sur Twitter @ChrisShearnYES, @NYNellie43 et @JakeBrownRadio. De nouveaux épisodes de l’émission sont diffusés les lundis et jeudis.