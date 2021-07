Il y a quelques semaines, j’ai écrit un article dans lequel j’appelais MagSafe la caractéristique déterminante de la gamme iPhone 12. Je ne savais pas qu’Apple était sur le point de sortir sa propre batterie officielle MagSafe. Alors, bien sûr, je l’ai acheté immédiatement parce que je voulais voir comment il se comparait dans une utilisation quotidienne avec la batterie magnétique Anker. Plongeons dans ma comparaison entre la batterie Apple MagSafe et la batterie magnétique Anker.

Comme je l’ai mentionné dans le mini journal de mon iPhone 12, la batterie de mon iPhone ne dure pas aussi longtemps que lorsque j’étais sur la gamme «Max», mais c’est le compromis que vous faites pour avoir un iPhone que vous peut tenir dans votre poche.

Bien que je n’aie pas voyagé autant que d’habitude depuis la sortie de l’iPhone 12 mini, j’en ai fait assez pour ressentir son fonctionnement lorsque je n’étais pas à mon bureau. La vérité est que si vous voyagez avec l’iPhone 12 mini, vous aurez besoin de batteries externes pour passer la journée avec une utilisation normale à intensive. Il ne s’agit donc pas de savoir si vous aurez besoin d’une batterie externe, mais laquelle.

L’un des avantages de MagSafe est que vous n’aurez pas besoin d’utiliser de câble pour charger votre iPhone. Si vous voulez la plus grosse batterie externe que vous puissiez trouver, vous voudrez opter pour une véritable batterie externe sur laquelle vous brancherez votre iPhone. Je possède une poignée de modèles similaires à ceux-ci, et pour les voyages prolongés, j’en garde toujours un dans mon sac.

Pour les trajets plus courts, je vais désormais me fier aux batteries MagSafe. Maintenant que j’ai trois options, laquelle sera mon modèle de prédilection pour les voyages et les jours où je serai loin de chez moi la majeure partie de la journée ?

Batterie Apple MagSafe contre batterie magnétique Anker

Avant d’examiner les fonctionnalités clés, une chose à garder à l’esprit est que seule la batterie d’Apple est certifiée MagSafe. Les autres options sont cependant compatibles avec MagSafe. En pratique, je n’ai jamais eu de problème avec le chargement des non-Apple.

Prix

L’une des considérations les plus importantes lors du choix d’une batterie MagSafe est le prix. Les modèles Anker et Charge Fast coûtent moins de 50 $. La batterie MagSafe d’Apple coûte 99 $, alors tout de suite, c’est une raison de chercher ailleurs.

Intégration iOS

La deuxième chose à considérer est l’intégration avec l’iPhone. Sur la batterie Apple MagSafe, il y a un widget indiquant la charge actuelle de la batterie. Pour des raisons évidentes, aucune des options tierces ne peut offrir cela. Cette fonctionnalité vaut-elle la peine de dépenser 50 $ de plus ? C’est difficile à justifier, à mon avis.

Capacité

La capacité est l’endroit où les problèmes surgissent pour la batterie MagSafe d’Apple. La batterie MagSafe d’Apple est de 11,13 Wh, tandis que le modèle Anker est de 18,5 Wh. Donc, pour le double du prix, vous obtenez une batterie de capacité beaucoup plus faible.

Taille

Les deux batteries sont compatibles entre elles en taille physique. Les deux s’adapteront à l’iPhone 12 mini ainsi qu’à l’iPhone 12 Pro Max. Le dessous du boîtier de la batterie d’Apple est légèrement plus souple que celui d’Anker, mais si vous utilisez un boîtier, vous ne remarquerez probablement pas de différence.

Conclusion sur la batterie Apple MagSafe et la batterie magnétique Anker

Après avoir passé du temps avec la batterie MagSafe d’Apple, je peux dire avec certitude que ce n’est pas le meilleur rapport qualité-prix. C’est peut-être le meilleur si vous voulez toute l’expérience Apple, mais c’est le double du prix de la batterie magnétique Anker.

Bien que cela puisse sembler une chose triviale, je suis sur des appareils qui se chargent par la foudre. En raison de MagSafe, je souhaite passer à l’USB-C pour tout chargement filaire. Mon MacBook Air se charge via USB-C, mon iPad Air se charge via USB-C, mon Logitech MX3 se charge via USB-C et mes AirPods Pro se chargent via une charge sans fil. Je n’utilise presque plus la foudre maintenant. La batterie magnétique Anker se charge via USB-C, et c’est un avantage important de son utilisation.

Avantages de la batterie Apple MagSafe

Intégration iOS avec un widget batterie Logo Apple au dos

Avantages de la batterie magnétique Anker

Capacité plus élevée que le modèle d’Apple Charges moitié moins chères avec USB-C

Alors, quel est le verdict final sur la batterie Apple MagSafe vs la batterie magnétique Anker ? À moins que vous ne souhaitiez charger avec un câble Lightning et que vous aimiez l’intégration du widget de batterie iPhone, je ne peux pas le recommander par rapport au modèle Anker. Donc, si vous avez un budget de 100 $ à dépenser, prenez-en deux. Si ce produit était sorti simultanément avec l’iPhone 12 sans concurrents, ce serait peut-être une autre histoire, mais la puissance de charge est la puissance de charge. Malheureusement, la batterie Apple MagSafe est le premier produit Apple que j’aie jamais retourné. Il n’y a rien de grave à cela, à part qu’il donne environ la moitié du prix des marques tierces au double du coût.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :