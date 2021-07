Batterie Apple MagSafe vs options Mophie et Anker iPhone 12

Le pack batterie MagSafe d’Apple est ici avec un design épuré et une intégration transparente avec l’iPhone 12 et iOS. Mais vaut-il le prix de 99 $ ? Suivez-nous pour une comparaison détaillée de la batterie Apple MagSafe par rapport aux alternatives solides de Mophie et Anker à moitié prix.

La batterie officielle Apple MagSafe est arrivée neuf mois après le lancement de la gamme iPhone 12 avec la fonctionnalité magnétique pratique. Et plus tôt dans l’année, deux des packs de batteries compatibles MagSafe les plus convaincants à lancer ont été le Snap + Juice Pack Mini de Mophie (examiné) et le PowerCore Magnetic 5K d’Anker (examiné).

Batterie Apple MagSafe vs alternatives Anker et Mophie

Conception et prix

Pomme

Mophie

Anker

Finir

Tissu en silicone Plastique caoutchouté

Couleur

Blanc Noir/gris Noir

Foudre

✅ ❌ ❌

USB-C

❌ ✅ ✅

Prix

99 $ 49,99 $ 45,99 $

Ces trois options de batterie MagSafe ont leur propre design unique. Contrairement à ses précédents boîtiers de batterie intelligents, le pack de batterie MagSafe d’Apple n’est disponible qu’en blanc mais, bien sûr, est livré avec le design en silicone sans couture caractéristique de l’entreprise.

De gauche à droite : Apple MagSafe Battery Pack sur iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max

Mophie va avec un tissu gris foncé propre et un design à cadre noir, tandis qu’Anker utilise un simple plastique noir caoutchouté. Pour les E/S, ces deux choix tiers solides utilisent USB-C tandis qu’Apple utilise Lightning.



À gauche : Mophie Snap+ Juice Pack Mini sur iPhone 12 Pro. À droite : Anker PowerCore Magnetic 5K sur iPhone 12 mini

À 99 $ contre ~ 50 $, lisez la suite pour tous les avantages et les inconvénients pour voir si Apple a suffisamment d’avantages sur Mophie et Anker pour que cela en vaille la peine.

Ok, donc c’est un peu compliqué pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Apple ne partage aucune indication sur la quantité de batterie supplémentaire pour l’iPhone 12 à prévoir, même pas une estimation. Mais nous allons commencer par ce que nous nous attendons à voir (chiffres réels de Mophie et Anker indiqués dans le graphique et nos estimations pour la batterie MagSafe d’Apple). Continuez à lire ci-dessous pour les détails fins.

Frais par appareil

Pomme

Mophie

Anker

iPhone 12 mini

Probablement environ 1 charge complète Jusqu’à 1,25 charges 1,2 charges

iPhone 12/12 Pro

Probablement environ 75% de charge Jusqu’à 1 charge complète 95% de charge

iPhone 12 Pro Max

Probablement environ 50 % de charge Jusqu’à 75 % de charge 75 % de charge

Alors, comment avons-nous obtenu les estimations d’Apple ci-dessus ? Apple a partagé les spécifications brutes de la batterie MagSafe, mais celles-ci peuvent être mal comprises en un coup d’œil. Il peut être plus facile de regarder la cote Wh (wattheures) pour comparer plus facilement ces batteries et la charge qu’elles offriront pour la gamme iPhone 12.

Parce qu’Apple utilise le double de la tension de Mophie et Anker, cela suggère qu’il y a en fait deux cellules 1460mAh utilisées, mettant le vrai mAh autour de 2920. Un autre facteur à considérer est qu’Apple peut avoir une efficacité plus élevée (peut-être autour de 70%) quand il vient au transfert de puissance sans fil.

Spécifications brutes de la batterie

Pomme

Mophie

Anker

Wh (wattheures)

11,13 18,5 18,5

Volts (V)

7,62 3,7 3,7

mAh (milliampères heures)

1460 (2920 à ~3,7V) 5000 5000

Ainsi, même si les 11,13 Wh comparés aux 18,5 Wh pour Mophie et Anker semblent nettement inférieurs, la disparité dans la quantité de charge à attendre peut ne pas être aussi importante en raison des différences d’efficacité.

Pour référence, l’iPhone 12 mini a une batterie de 8,57 Wh, l’iPhone 12/Pro a une batterie de 10,75 Wh et l’iPhone 12 Pro Max a une batterie de 14,13 Wh. Cela signifie que les batteries Mophie et Anker ont une efficacité de transfert sans fil d’environ 60% sur la base des charges qu’elles offrent.

Sur la base de l’estimation de 11,13 Wh de la batterie MagSafe d’Apple et de l’hypothèse que son efficacité est plus proche de 70 %, cela signifierait environ 1 charge complète pour l’iPhone 12 mini, environ 75 % pour l’iPhone 12/Pro et environ 50 % pour l’iPhone 12 Pro Max.

Mophie et Anker fourniront probablement encore environ 25% de puissance en plus pour tout appareil iPhone 12 donné.

Vitesse de charge

Il était intéressant de voir de grandes marques comme Mophie et Anker ignorer la désignation officielle MagSafe, mais ce détail explique probablement pourquoi – même le pack de batterie MagSafe d’Apple n’offre que 5 W de charge sans fil en déplacement.

Comme décrit dans le document d’assistance d’Apple, la seule façon d’obtenir une charge rapide de 15 W avec la batterie d’Apple est de l’utiliser lorsqu’elle est branchée. Cela signifie qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre MagSafe et MagSafe compatibles ici.

Production

Pomme

Mophie

Anker

Utilisé sans fil

5W 5W 5W

Une fois branché

15W 5W 5W

Plus de fonctionnalités comparées

Alors, qu’est-ce qui distingue la batterie MagSafe d’Apple de Mophie et Anker ? L’intégration avec iOS et la mise sous tension automatique sont probablement deux des fonctionnalités les plus précieuses.

Lorsque vous attachez la batterie Apple MagSafe, elle commence automatiquement à charger votre iPhone 12, avec un état de charge affiché sur l’écran de verrouillage. Vous pouvez également trouver des icônes d’état de charge dans la vue Aujourd’hui et dans les widgets de l’écran d’accueil.

Pomme

Mophie

Anker

Mise sous tension automatique

✅ ❌ ❌

Bouton d’alimentation physique

❌ ✅ ✅

État de l’alimentation/de la charge dans iOS

✅ ❌ ❌

LED(s) sur paquet

(1) (4) (5)

Entrée filaire

USB-C Lightning USB-C

Sortie filaire

USB-C USB-C

Charge directe

✅ ✅ ✅

Charge passthrough inversée

✅ ❌ ❌

Fait intéressant, Apple propose deux façons d’utiliser la charge directe. Vous pouvez brancher un adaptateur secteur de 20 W dans le pack batterie MagSafe, et il chargera à la fois le pack et votre iPhone 12. Ou vous branchez via le port Lightning de votre iPhone 12 qui chargera votre smartphone, et le pack batterie MagSafe via une charge sans fil inversée .

Cependant, un point positif pour Mophie et Anker qu’Apple n’a pas est l’entrée et la sortie câblées via USB-C, ce qui donne plus de flexibilité pour charger d’autres appareils.

En outre, vous pouvez utiliser le pad Qi sans fil sur les batteries Mophie et Anker pour charger n’importe quel appareil compatible Qi ; vous n’obtenez tout simplement pas l’alignement et la sécurité MagSafe. On ne sait pas encore si Apple prendra en charge cette fonctionnalité ou si la batterie MagSafe ne fonctionnera que lorsqu’elle sera connectée à un iPhone 12.

Dimensions

Les trois batteries MagSafe sur iPhone 12 Pro

Apple n’a pas partagé les dimensions de sa batterie MagSafe à ce stade, mais sur la base des images, il semble qu’Apple se situera entre l’empreinte plus petite d’Anker avec un design plus épais et l’empreinte plus grande de Mophie avec un design plus fin.

Il semble que Mophie sera l’option la plus mince ici à un peu moins d’un demi-pouce.

Pomme

Mophie

Anker

Épaisseur

? 0,49 pouces 0,63 pouces

Largeur

? 2,64 pouces 2,46 pouces

Hauteur

? 4,41 pouces 3,66 pouces

Poids

? 0,298 livre 0,287 livre

En ce qui concerne les propriétaires d’iPhone 12 mini, la batterie Anker ou Apple MagSafe convient mieux car elles mesurent toutes les deux moins de 4 pouces. Cependant, pour les utilisateurs d’iPhone 12/Pro et Pro Max, l’un des trois fonctionne très bien en termes de taille.

Bilan de la batterie Apple MagSafe contre Mophie et Anker

Il y a beaucoup à considérer lorsque l’on examine la batterie Apple MagSafe par rapport à Mophie et Anker, mais j’espère que vous avez maintenant une bonne idée de ce qui vous convient le mieux.

Avantages pour Apple

Si une forte intégration iOS, la mise sous tension automatique et le design Apple sont importants pour vous, et que vous êtes d’accord avec le blanc comme seul choix, le prix premium de 99 $ en vaut probablement la peine pour le pack batterie MagSafe.

Le pack batterie Apple MagSafe est disponible à la commande dès maintenant directement auprès d’Apple.

Avantages pour Mophie et Anker

Et si vous voulez quelque chose en noir ou gris, que vous voulez une plus grande polyvalence et/ou que vous préférez dépenser moins d’argent, le Snap+ Juice Pack Mini de Mophie à 50 $ et le PowerCore Magnetic 5K d’Anker à 46 $ sont difficiles à battre (bien sûr, il existe des options moins chères. , mais pas de marques aussi réputées que Mophie ou Anker).

