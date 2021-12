Batterie de 2 semaines et 70 suivis sportifs : cette montre connectée Amazfit GTS 2 Mini ne coûte désormais que 76 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec cette montre Amazfit GTS 2 Mini vous pourrez sortir faire du sport et oublier le chargeur à la maison grâce à son autonomie de 14 jours.

En ce qui concerne les montres intelligentes, la réalité est que vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent si vous voulez des fonctions de base telles que le suivi sportif ou savoir combien de pas vous avez fait aujourd’hui ou les calories que vous avez brûlées.

La montre connectée Amazfit GTS 2 mini en est un exemple. Une petite montre très performante avec une grande autonomie qui est actuellement en vente sur Amazon pour 76,41 euros.

Avec une dalle AMOLED, du SpO2 et une autonomie de pratiquement deux semaines, la version mini du GTS 2 n’a pas grand-chose à envier à la concurrence, surtout pour le prix dont elle dispose.

C’est la montre bon marché d’Amazfit avec un Écran AMOLED de 1,43 pouces, ce qui est parfait pour une visualisation facile de l’écran en plein soleil. Il a également des cadrans personnalisés, un design très léger et fin.

Parmi ses fonctions intelligentes figure celle du surveillance de la fréquence cardiaque et du niveau d’oxygène dans le sang, surveillance du sommeil, surveillance du cycle menstruel et même surveillance du stress.

Faire du sport peut suivre jusqu’à 70 types d’activités différentesy compris à l’extérieur comme la course, le vélo, la randonnée ou même la natation en eau libre. De plus, il dispose d’un GPS pour la surveillance extérieure.

L’autonomie de ces types de montres est une fonction vitale. Bien que certains haut de gamme doivent être rechargés tous les jours ou tous les deux ou trois jours, Amazfit GTS 2 mini a une batterie jusqu’à 14 jours ou 7 jours avec une utilisation intense.

Les montres connectées sont un bon substitut au mobile lorsque vous effectuez des tâches qui vous empêchent de le manipuler. Jetons un coup d’œil aux meilleures montres GPS, idéales pour la course et d’autres activités physiques.

Pas mal pour une montre si légère et fine qu’elle s’accorde toujours avec tout et que l’on peut aussi changer de bracelet. Son prix est de 99 euros, mais sur Amazon il est désormais à 76,41 euros.

Vous pouvez également mettre en vente le Amazfit GTS 2. Cette montre diffère en ce qu’elle dispose de 90 suivis sportifs et que l’écran est plus grand. Il est disponible sur AliExpress pour 79,20 euros et avec la livraison depuis l’Espagne.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.