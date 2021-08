Batterie, démarrage de pile à combustible Log9 Materials lève 8,5 millions de dollars de financement de série A

Log 9 Materials, une startup de technologie de batterie et de technologie profonde basée à Bengaluru, a annoncé un partenariat en capital et une collaboration avec Amara Raja Batteries (ARBL), un fabricant de batteries industrielles et automobiles. Notamment, Log 9 a levé un investissement de 5 millions de dollars auprès d’Amara Raja Batteries lors de son cycle de financement de série A+ en cours.

L’investissement d’ARBL dans Log 9 Materials fait partie de sa stratégie « Énergie et mobilité » annoncée par la société en juin de cette année, qui se concentre sur l’entrée dans de nouvelles technologies et solutions vertes. Ces initiatives comprendront une expansion et des investissements qui aideront l’entreprise à maintenir son leadership technologique et commercial dans l’espace « Énergie et mobilité », en plus de créer de nouvelles voies de croissance.

Tout en donnant une impulsion aux travaux de recherche et de développement des projets en cours de Log 9, ARBL devrait être le principal partenaire pour l’intensification des opérations de fabrication des technologies de batteries et de piles à combustible de Log9.

Les nouveaux packs de batteries à charge rapide de Log 9 résolvent de nombreux défis pour accélérer l’adoption des véhicules électriques à 2/3 roues en Inde, tandis que la technologie phare de Log 9 en aluminium à combustible est ciblée sur la mobilité électrique longue distance et comme une alternative à zéro émission aux générateurs diesel.

Au cours des prochains mois de 2021, chez Log 9, nous cherchons à proposer notre technologie révolutionnaire de batterie à charge rapide aux utilisateurs finaux à grande échelle ; d’autre part, le développement et les avancées de nos piles à combustible en aluminium se poursuivront également en parallèle, y compris les pilotes et les intégrations de véhicules de niveau OEM, a déclaré Akshay Singhal, fondateur et PDG de Log 9 Materials.

Dans ce paysage technologique en évolution rapide, nous ne croyons pas à une approche « taille unique » et nous sommes convaincus qu’il y aura de la place pour l’interaction de plusieurs solutions technologiques pour diverses applications. Nous pensons que Log 9 a fait de grands progrès dans le développement d’une gamme de technologies qui s’avéreront très prometteuses dans les applications de mobilité émergentes, a déclaré Vikramadithya Gourineni, directrice exécutive d’ARBL.

