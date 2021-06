Batterie pour deux jours et prix cassé : ce mobile Xiaomi ne coûte que 81 euros sur Amazon | La technologie

Le Redmi 9A a été présenté en 2020 pour conquérir le marché du mobile low-cost, des mois plus tard c’est toujours une option intéressante pour ceux qui recherchent un terminal pas cher.

Tous les consommateurs n’ont pas besoin d’un mobile avec de grandes caméras et un prix supérieur à 600 euros. Selon l’usage que vous allez lui en faire, vous pourriez être intéressé par un pari plus simple comme celui de Xiaomi qui est vendu à un prix avantageux.

Si vous cherchez un nouveau mobile pour moins de 100 euros, les Xiaomi Redmi 9A C’est un mobile avec une grosse batterie qui est actuellement en vente sur Amazon. Il a été lancé pour conquérir cette gamme de prix et avec cette réduction, il reste l’une des options les plus intéressantes.

Amazon vend le Redmi 9A pour 81,03 euros, grâce à l’annoncemoins de 18%. L’économie est de 17,97 euros et sans frais de port avec la possibilité de demander une livraison rapide si vous en avez un besoin urgent. Pour cela, vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime et profiter du mois d’essai gratuit pendant que vous effectuez cet achat.

Ce mobile Xiaomi a un prix inférieur à 100 euros. Avec 2 Go de RAM et un processeur Helio G25, Android devrait fonctionner correctement et largement suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Le Redmi 9A est un smartphone simple avec un Écran de 6,53 pouces, un processeur MediaTek Helio G25 à 8 cœurs, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Le 32 Go est un bon chiffre pour stocker des photos et des applications, mais si vous avez besoin de plus c’est possible l’étendre avec une carte microSD.

Sa batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W. Ce gros composant ainsi que ses spécifications simples peuvent donner plusieurs jours d’autonomie et de bon fonctionnement, pour oublier le chargeur et profiter du mobile en toute sérénité.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Le Redmi 9A est un mobile conçu pour ceux qui cherchent à utiliser des applications telles que WhatsApp et certains réseaux sociaux. Une utilisation simple pour maintenir les communications et faire un usage sporadique d’Internet, en regardant des vidéos simples ou des jeux de base dans lesquels une haute qualité d’image n’est pas requise.

Si vos attentes sont celles-ci, vous n’avez pas besoin d’investir dans un terminal plus cher, vous pouvez profiter de cette offre à 81,30 euros sur Amazon et renouveler votre téléphone portable en quelques jours pour un prix vraiment bas.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.