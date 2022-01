Batteries chargées et illusion à Osasuna pour recevoir Athletic

01/02/2022 à 21h00 CET

.

Le Club Atlético Osasuna se tournera vers El Sadar demain contre l’Athletic Bilbao laisser derrière lui sa mauvaise séquence de résultats pour commencer la nouvelle année de la meilleure façon contre un rival avec lequel il entretient une rivalité particulière.

Le bon début de championnat des Navarrais contraste avec les neuf matchs qu’ils accumulent sans gagner, un mauvais fait qui, en raison du grand nombre de points ajoutés lors des premiers matchs, fait actuellement d’Osasuna 7 points des places de relégation.

l’entraîneur d’Osasuna, Jagoba Arrasate, a évalué son prochain rival en tant qu’équipe « honorés dans l’effort, qui individuellement sont bons en défense et ont collectivement de très bons concepts. En attaque ils ont de bonnes choses et ce qui leur a manqué c’est l’efficacité & rdquor;.

En plus de la séquence de défaites et de la perte du sens du but, l’équipe a perdu son essence malgré le fait qu’elle a commencé à donner l’espoir de la récupérer lors des derniers crashs. Les deux dernières sorties contre Levante et Getafe, l’équipe a joué deux mauvais matchs dans lesquels ils n’ont trouvé ni le but ni la force habituelle avec laquelle ils affrontent 90 minutes.

Malgré cela, Osasuna a réussi à faire match nul 2-2 contre Barcelone lors du dernier match joué à El Sadar. Les fans de rojilla ont quitté leur fief avec le sourire en voyant que leurs 11 guerriers répondaient à leurs attentes face à l’un des plus grands.

« Je m’attends à un jeu d’alternatives et de phases différentes. Voyons si nous sommes meilleurs que nous ne l’avons été à domicile dans ce premier tour avoir une chance de gagner & rdquor;, a continué.

« On veut une équipe qui, à domicile, surtout, donne le sentiment qu’elle peut marquer à tout moment& rdquor;, le coach a fait part de ses vœux pour le premier match de l’année.

Comme le reste des équipes de LaLiga, Osasuna fera également des victimes en raison de Covid-19. Il faudra attendre demain pour voir comment la situation des Iñigo Perez et le Chimy Avila, tandis que Darko, Barbero et Manu Sánchez ils n’ont pas participé aux entraînements de cette semaine et pourraient donc être faibles. De plus, Aridane a souffert hier d’une gêne musculaire à la jambe droite, sa présence n’est donc pas attendue.

En cas de victoire demain, Osasuna dépasserait l’Athletic au classement avec 25 points et 18 jours à contester encore.

Pour l’Athletic, demain est un choc des éphémérides, puisqu’il s’agit du premier match de son 124e anniversaire et du 4000e des matchs officiels tout au long d’une histoire née en 1898.

L’équipe de Bilbao s’est éloignée des lieux européens qui sont son objectif ce parcours dix matchs avec une seule victoire a terminé avec la défaite contre le Real Madrid à San Mamés pour clôturer 2021.

A cinq points des positions continentales, mais avec un match de plus joué, l’Athletic espère revenir à nouveau en tête du classement au cours d’un mois de janvier loin de La Catedral avec trois matches de championnat consécutifs à l’extérieur contre Osasuna, Alavés et Rayo.

Pour cela fait face au premier de ces accidents avec plusieurs victimes de Covid, ceux à cinq joueurs et le technicien Marcelino García Toral. Celui de l’entraîneur asturien l’a amené à diriger les séances d’entraînement à Lezama et à affronter demain son deuxième, Rubén Uría.

Parmi les pertes de joueurs, l’une vient d’un attaquant qui n’allait sûrement pas jouer car il est blessé, Asier Villalibre, et les quatre autres de footballeurs dans les plans habituels du technicien.

Raúl García et ñigo Lekue font la une des journaux, même s’ils perdent de leur importance Oihan Sancet et scar de Marcos ; Oier Zarraga Il est également apparu dernièrement dans le onze de départ; Oui Unai nuñez accumule plusieurs matchs joués en raison de la blessure de Daniel Viviane et contagion par covid et absences pour sanction de ñigo Martínez.

Précisément, L’arrière central international est l’un des joueurs que Uría récupère après avoir passé le covid. Les trois autres sont le but, également international, Unai Simón, son remplaçant habituel Jokin Ezkieta et un Alex Berenguer qui a également perdu la présence au profit de Nico Williams et Oier Zarraga.

Ils sont aussi sur le point de revenir Yuri Berchiche, après plus de huit mois d’arrêt en raison d’une blessure au pubis du a été opéré; et Vivian, après une blessure musculaire subie fin octobre.

Les files d’attente probables

Osasuna: S. Herrera ; Nacho Vidal, Unai García, David García, Côte ; Kike Barja, Moncayola, Lucas Torró : Rubén García ; Kike García, Ante Budimir.

Sportif: Unai Simon; De Marcos, Yeray, ñigo Martínez, Balenziaga ; Nico Williams, gagnant, Dani García, Muniain ; Sancet et Iñaki Williams.

Arbitre: Miguel Ángel Ortiz Arias (Madrid)

Stade: El Sadar

Heure: 21:00