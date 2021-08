Battery Smart s’associe à GoMechanic pour implanter plus de 100 stations d’échange de batteries

Battery Smart, basée à Delhi, a annoncé qu’elle allait conclure un partenariat avec le principal centre de service automobile et de pièces détachées, GoMechanic. Grâce à ce partenariat, Battery Smart pourra augmenter ses points d’échange en utilisant le réseau existant de GoMechanic. L’entreprise travaille à la construction du plus grand réseau d’échange de batteries pour les deux et trois roues électriques. Cette nouvelle étape permettra à Battery Smart d’utiliser plus de 100 garages GoMechanic comme station d’échange de batteries et le premier sera situé à West Delhi.

Alors que le gouvernement a fait pression pour une adoption plus large des véhicules électriques par le biais de diverses subventions, le manque d’infrastructures décourage encore de nombreux acheteurs. Battery Smart compte déjà 71 stations d’échange à travers Delhi-NCR et prévoit d’augmenter ce nombre à une station d’échange par kilomètre carré, ce qui devrait se traduire par une expérience plus pratique pour les propriétaires de véhicules électriques.

Suyash Kumar, vice-président des opérations et de l’expansion chez GoMechanic, a déclaré : « Nous sommes toujours ouverts à travailler avec des partenaires qui nous maintiennent à la pointe de la révolution de la mobilité électrique et accélèrent l’adoption des véhicules électriques. C’est certainement un pas en avant dans cette direction. Il existe plusieurs synergies entre Battery Smart et nous, car nous cherchons tous les deux à permettre l’adoption des VE en établissant un écosystème VE dense composé de services d’échange ou de recharge, de modernisation et de maintenance, et ce partenariat avec un acteur de premier plan axé sur l’échange de batteries nous permettra pour faire exactement cela.

« Nous visons à révolutionner le secteur des véhicules électriques en établissant des partenariats mutuellement avantageux avec les leaders de l’automobile et de la mobilité. GoMechanic compte plus de 600 ateliers dans 35 villes et a des plans de croissance agressifs. Leurs centres serviront de points vitaux à nos clients pour obtenir l’entretien des véhicules, la modernisation et l’accès aux pièces de rechange. Ce partenariat nous permettra également d’étendre rapidement nos stations d’échange dans des garages clés à travers les territoires », a déclaré Pulkit Khurana, co-fondateur de Battery Smart.

