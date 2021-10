Battez le blues Memory-Chip avec une participation dans MU Stock

Même pendant que Technologie Micronique (NASDAQ :UM) est une entreprise florissante, le stock de MU est en déclin depuis six mois. Cela est principalement dû aux défis auxquels est confronté le marché des puces mémoire en général.

Cependant, même si la pénurie de semi-conducteurs a été gênante, Micron continue de faire progresser sa technologie et de générer des revenus solides.

Comme nous le verrons, il existe des points de données pour prouver que Micron reste une entreprise florissante en 2021. Néanmoins, la communauté commerciale semble avoir choisi de se concentrer uniquement sur les points négatifs.

Dans l’ensemble, le positif l’emporte sur le négatif et le stock de MU mérite d’être beaucoup plus élevé. Par conséquent, même dans un marché boursier coûteux, Micron propose une aubaine rare qui pourrait ne pas être disponible plus longtemps.

Un regard plus attentif sur le stock de MU

Tout d’abord, commençons par quelques bonnes nouvelles. Comme l’a rapporté Mark R. Hake, contributeur d’InvestorPlace, Micron vient de lancer un programme de dividendes.

La dernière fois que Micron a payé un dividende, si vous pouvez le croire, c’était en 1996. C’était il y a un quart de siècle !

De plus, nous discuterons bientôt des excellents résultats financiers de Micron. Tant que la société génère des revenus et des bénéfices solides, Micron devrait être en mesure de continuer à verser des dividendes dans un avenir prévisible.

Certes, le paiement du dividende annoncé sera de 10 cents, ce qui ne rendra probablement personne riche du jour au lendemain.

Pourtant, tout est question de petits pas et, espérons-le, Micron augmentera ses distributions au cours des trimestres suivants.

Ensuite, je ne peux pas m’empêcher de vous parler du ratio cours-bénéfice (P/E) ultra-faible de Micron, qui est de 12,98 sur 12 mois glissants.

Pour une entreprise technologique de nos jours, c’est tout à fait raisonnable et indique une bonne affaire à laquelle il est difficile de résister.

Quant au cours de l’action MU, il a atteint un point de résistance de 95 $ à trois reprises au début de 2021. Après cela, l’action a imprimé une série de plus hauts plus bas, atteignant 70 $ et changeant début octobre.

En d’autres termes, les actions Micron sont moins chères qu’elles ne l’ont été depuis un certain temps.

Les résultats sont excellents, mais le marché n’est pas impressionné

Si vous n’êtes pas encore convaincu d’acheter l’action, voyons si les données financières de Micron vous convainquent.

Au cours du quatrième trimestre fiscal de la société, Micron a déclaré des revenus de 8,27 milliards de dollars, ce qui dépasse l’estimation de Wall Street de 8,21 milliards de dollars.

En ce qui concerne maintenant le résultat supérieur, Micron a affiché un bénéfice non conforme aux PCGR de 2,42 $ par action, surpassant ainsi l’estimation de Wall Street de 2,33 $ par action.

En outre, l’analyste de Wells Fargo, Aaron Rakers, a déclaré que les résultats financiers de Micron étaient « relativement conformes » à ses attentes.

De plus, Rakers pense que « la thèse positive à plus long terme est encore très intacte pour Micron » tout en révélant également, « [r]indépendamment du clapot à court terme, nous aimons beaucoup Micron. »

Tout cela semble positif, mais le cours de l’action MU a baissé après la publication des données trimestrielles.

Définir une barre basse

Dans l’ensemble, la raison apparente de la chute du cours des actions est que Micron a affiché des perspectives que Wall Street n’aimait pas.

Pour le prochain premier trimestre fiscal de la société, Micron prévoit des revenus de 7,65 milliards de dollars (+/-200 millions de dollars). C’est un peu en deçà des attentes de Wall Street de 7,66 milliards de dollars.

Ainsi, les investisseurs ont choisi de se concentrer sur les prévisions décevantes – ce qui permet à Micron de battre facilement les revenus, je crois, car la barre a été placée bas.

De plus, les perspectives ne sont pas toutes négatives. Du côté positif, le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a affirmé que la demande de mémoire en 2022 est forte et qu’elle augmentera dans les « adolescents moyens à élevés ».

Non seulement cela, mais Mehrotra pense que le stockage flash augmentera d’environ 30%.

De plus, Micron s’attend à un « équilibre offre-demande de l’industrie sain » et à une forte rentabilité l’année prochaine.

Le résultat sur MU Stock

De toute évidence, Micron a affiché un battement de bénéfices. Pourtant, les investisseurs ont choisi de se concentrer sur le négatif tout en ignorant les bonnes nouvelles.

Donc, nous avons maintenant une bonne affaire en stock MU. Ainsi, les chasseurs de valeur devraient saliver à l’occasion ici.

Et avec les attentes basses pour le prochain trimestre fiscal, un autre rapport de Street Beat devrait être en réserve pour Micron.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.