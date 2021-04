Battez Manchester City contre Erling Haaland, gardez Paul Pogba, laissez tomber David de Gea et lancez Jesse Lingard. Est-ce ainsi que Manchester United peut enfin monter un véritable défi pour le titre de Premier League la saison prochaine?

Une inclinaison du titre de Premier League doit être sur les cartes pour Manchester United la saison prochaine.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a les Red Devils sur la cible pour un top trois cette saison, mais de meilleures choses sont toujours exigées à Old Trafford.

.

Solskjaer aura pour objectif de se battre pour le titre de Premier League

Cette campagne sera leur huitième depuis leur dernière victoire dans l’élite anglaise – un fait vraiment étonnant étant donné la domination du club sous Sir Alex Ferguson.

Man United, cependant, pourrait se transformer cet été et se mettre en forme pour une énorme tentative de soulever le trophée qui leur fait allusion depuis 2013.

Un nouvel attaquant est indispensable pour les propulser vers l’avant, il est essentiel que la pression soit levée sur Bruno Fernandes pour marquer et créer.

« Pour nous, il s’agit de s’améliorer en tant qu’équipe », a déclaré le milieu de terrain à talkSPORT lorsqu’on lui a demandé quel était le progrès de United.

« Bien sûr, nous voulons gagner des trophées, nous voulons gagner tout ce qui nous concerne. Pour le moment, nous ne sommes pas à ce niveau cette saison. »

Alors, que devrait faire United pour se mettre au défi de ses rivaux Man City en tête du classement de la Premier League? talkSPORT.com jette un coup d’oeil.

.

Fernandes est l’homme clé de Manchester United mais il compte trop sur Beat Man City à Erling Haaland

Le prodige norvégien est une machine à buts pour le Borussia Dortmund avec 34 buts en Bundesliga en 37 matches à seulement 20 ans.

Avec son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge qui commencent tous les deux à voyager en Europe et à parler à des clubs de football comme le Real Madrid et Barcelone de bonnes affaires, nous avons l’impression qu’il pourrait déménager des clubs cet été pour un prix énorme, bien qu’il soit disponible pour seulement £. 68 millions l’été prochain.

La ville et ses rivaux de Premier League, Chelsea, sont également intéressés par Haaland – qui ne le serait pas – mais Man United pourrait bien être le mieux placé pour les regarder tous.

. – .

Haaland ne manquera pas de prétendants cet été

Edinson Cavani pourrait quitter le club après une seule saison dans le nord-ouest, tandis que le record d’Anthony Martial devant le but n’est tout simplement pas assez bon après avoir marqué seulement quatre buts en Premier League en 17 départs.

Ils en ont besoin, et s’il y a un club qui n’a pas été dévasté financièrement comme d’autres par la pandémie de coronavirus, c’est United, donc ils ont aussi les moyens.

Le patron de la ville, Pep Guardiola, refuse de parler d’un transfert possible pour le moment, mais il n’a pas le lien avec Haaland que Solskjaer a déjà.

Le patron de United était un coéquipier international du père du joueur, pour la Norvège, tandis que Solskjaer entraînait le joueur alors qu’il était en charge de Molde dans leur pays natal.

Vous suggéreriez que cela semble bon pour les Red Devils, même s’il coûte des frais énormes, plus de 100 millions de livres sterling.

. – .

Haaland coûtera probablement un montant colossal cet été Ditch David de Gea

« J’ai le choix entre deux meilleurs gardiens de but et bien sûr les deux veulent jouer autant que possible – cela sera décidé en fonction du mérite », a récemment déclaré Solskjaer à MUTV.

Dean Henderson et De Gea se battent actuellement pour être n ° 1 à Old Trafford, mais avec ce dernier avec de si gros salaires, il n’est pas surprenant qu’il puisse partir cet été.

Parfois, il est difficile de voir un joueur de la qualité espagnole partir, mais financièrement, cela a du sens, surtout si le club enchérit pour Haaland.

Le fait qu’Henderson, une star locale et potentielle n ° 1 de l’Angleterre, soit déjà dans les clubs devrait également en faire une décision facile.

Trouver un club peut être délicat mais son talent devrait lui permettre de gagner une autre équipe de premier plan.

.

Henderson est prêt à remplacer De Gea en tant que n ° 1 de Man United, Keep Paul Pogba

Avec un but et une passe décisive lors de ses trois derniers matchs à Man United depuis son retour d’une blessure, il est juste de dire que le Français s’établit contre à Old Trafford.

Les choses n’ont pas été faciles pour Pogba depuis son retour au club en 2016, des rumeurs de transfert le suivant depuis son retour de la Juventus.

Mais il n’y a aucun doute sur sa qualité et dans un été où la pandémie est susceptible de créer un marché des transferts beaucoup plus restreint, il est logique que les Red Devils tirent le meilleur parti de Pogba plutôt que de risquer de changer d’acteurs dans un domaine vital de le terrain.

.

Paul Pogba a aidé les Red Devils à dépasser l’AC Milan en Ligue Europa avec un but vital au match retour Ramener Jesse Lingard

Huit matchs, six buts et quatre passes décisives. L’international anglais vit sa meilleure vie en prêt à West Ham.

Les Hammers feront tout leur possible pour s’accrocher à Lingard mais, comme ci-dessus, l’impact du coronavirus sur les finances pourrait inciter United à garder le joueur de 28 ans.

Il a déjà joué pour Manchester United et il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas relancer sa carrière à Old Trafford la saison prochaine. Il ne manquera pas de confiance, c’est sûr.

.

L’ancien patron de Man United Moyes tire le meilleur parti de Lingard Est-ce suffisant pour Manchester United la saison prochaine?

United a besoin de joueurs capables de les aider à se battre pour le titre de Premier League, alors est-ce le onze de départ pour le faire?