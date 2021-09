Battez Margaret Thatcher dans le nouveau Doom Mod, la base technique de Thatcher

Image : 3D : Doom Daddy numérique

Margaret Thatcher, Queen of the Gatekeeping Gaslighting Girlbosses, revient de l’enfer, et c’est à vous de l’arrêter dans le nouveau mod Doom, Thatcher’s Techbase. Et merde sa musique est bonne.

Doom, la marraine du genre FPS, a besoin de peu d’introduction. Près de 30 ans après sa sortie initiale, la scène de modding du jeu est toujours florissante. Même maintenant, en 2021, les gens reviennent pour capturer la magie du sang de ce grand classique. La Techbase de Thatcher récemment annoncée semble à la fois capturer parfaitement cette magie et mettre en vedette peut-être le politicien le plus controversé de l’histoire du Royaume-Uni.

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas la politique britannique, vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu’un a créé un jeu vidéo sur Margaret Thatcher sortant de la dixième couche de l’enfer. Laissez-moi vous mettre au courant. Margaret Thatcher, également connue sous le nom de « Dame de fer », était une femme politique britannique conservatrice célèbre pour avoir revigoré et redéfini la droite du pays. Pour les Américains, essayez d’imaginer un mélange de Richard Nixon et de Ronald Reagan, et faites maintenant de cette personne une patronne qui déteste vraiment les pauvres. Oui.

Thatcher est surtout connu pour avoir poussé des politiques d’austérité sévères, qui ont fait des ravages dans tout le pays ; le nationalisme, tant au pays qu’à l’étranger ; et endommager gravement le pouvoir des syndicats dans tout le Royaume-Uni. Sa politique a blessé beaucoup de gens et a jeté les bases de la droite britannique moderne, ce qui veut dire que beaucoup de gens la détestent et sont heureux qu’elle soit maintenant sans aucun doute en enfer.

Tremper sur Margaret Thatcher est devenu un passe-temps favori pour pratiquement tous les gauchistes vivants, car elle a, encore une fois, causé des dommages incalculables à des centaines de milliers de vies en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. La Techbase de Thatcher est une extension de cette tradition séculaire. Ce mod Doom moderne et classique a des sprites et des ennemis personnalisés, une prise en charge du contrôleur et plusieurs modes multijoueurs. Ce qui aurait pu facilement être une blague rapide semble s’être transformé en un jeu vidéo étonnamment complet avec l’une des meilleures bandes sonores que j’ai jamais entendues (ce qui me donne des vibrations majeures de Paradise Killer). Cliquez simplement sur ce truc intégré et écoutez cette putain de chanson :

Si vous voulez empêcher le retour de Thatcher, vous pouvez le faire le 24 septembre, lorsque le jeu sera lancé sur “PC, Mac, Linux et tout ce sur quoi vous voulez essayer de l’exécuter”.