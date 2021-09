” Battez-moi si vous êtes en colère mais… “: le président de l’Assemblée du Jharkhand alors que le BJP proteste contre la ” salle namaz “

in

Les députés du BJP ont protesté contre l’affectation de l’espace pour offrir du namaz à l’assemblée de l’État et la politique de l’emploi de l’État.

Le BJP a créé un chahut à propos de l’attribution d’une «salle namaz» à l’Assemblée du Jharkhand avec ses députés scandant «Jai Shri Ram» et Hanuman Chalisa tout en parcourant le puits de l’Assemblée de l’État. Les protestations ont empêché l’assemblée de traiter des affaires importantes pour le troisième jour de sa session de mousson.

Mardi, le président Rabindra Nath Mehto a exhorté à plusieurs reprises les membres protestataires à autoriser la conduite des affaires. « Aucun manque de respect ne serait toléré envers le président. Si vous êtes en colère, battez-moi mais ne perturbez pas les débats », a déclaré le président aux députés qui protestaient.

« S’il vous plaît, retournez à vos places… Je suis peiné. La Chaire n’est pas un sujet de moquerie. Hier, vous vous êtes mal comporté… C’est la question de la foi de 3,5 millions de personnes et votre conduite fait mal », a-t-il ajouté.

