Batting Covid-19: la situation se stabilise avec une réduction des cas quotidiens, selon le ministère de la Santé

Le ministère a ajouté que les cas positifs quotidiens de Covid-19 dans le pays sont restés en dessous du niveau de trois lakh pour la troisième journée consécutive samedi. Cependant, le nombre de décès quotidiens est resté au-dessus de la barre des 4 000.

Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré samedi que le taux de positivité de Covid-19 diminuait et s’établissait à 13,85% pendant la période du 15 au 21 mai, le plus bas du mois dernier. Le taux de positivité samedi a été enregistré à 12,45% malgré le nombre de tests quotidiens qui est passé à 20,66 lakh.

Lav Agarwal, co-secrétaire au ministère de la Santé et du Bien-être de la famille, a déclaré dans un point de presse que les cas quotidiens étaient passés de 4,14,188 le 13 mai à 2,57299 cas le 22 mai avec une tendance à la baisse des cas observés au cours des 15 derniers. journées. Le pays a enregistré 4 194 décès le 22 mai, six États – Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab et Delhi – représentant la majorité des décès quotidiens.

Le nombre total de décès dépasse la barre des 3 00 000 avec 2 95 525 décès signalés jusqu’au 22 mai avec un taux de mortalité de 1,12%.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré que la pandémie s’atténuait avec la diminution des cas actifs et la réduction du fardeau global car il y avait des restrictions sur les activités sociales et économiques ainsi que des mesures de confinement en place et celles-ci devraient continuer à briser la chaîne. de transmission. Les zones rurales ont été touchées par la deuxième vague, a déclaré Paul.

La propagation est désormais limitée à dix états qui représentaient 78% des cas quotidiens. Il y a maintenant huit états avec plus d’un cas de lakh. Le Karnataka était en tête avec 5,14 cas de lakh, suivi du Maharashtra avec 3,69 lakh et du Kerala avec 3,06 cas de lakh. Cependant, tous ces États ont montré une tendance à la baisse des cas. Le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh et le Bengale occidental ont signalé des cas actifs de plus d’un lakh chacun et ont été témoins d’une augmentation continue du nombre.

Concernant le gaspillage de vaccins, le ministère a déclaré que le gaspillage de Covishield était passé de 8% le 1er mars à 1% maintenant, tandis que le gaspillage de Covaxin était passé de 17% à 4% au cours de la même période.

