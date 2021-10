Battle Beast sortira l’album ‘Circus Of Doom’ en janvier

Après avoir signé avec Explosion nucléaire début 2021, sextuor de heavy metal finlandais BÊTE DE COMBAT se prépare une fois de plus à libérer sa force sur le monde sous la forme de son tout nouveau chef-d’œuvre “Cirque de malheur”. L’album devrait sortir le 21 janvier 2022 et le premier single arrivera le 22 octobre.

“Cirque de malheur” a été enregistré à JKB Studios à Helsinki, Finlande et produit et mixé par le claviériste Janne Björkroth, tandis que l’œuvre d’art époustouflante a été créée par Jan Yrlund.

Liste des pistes :

01. Cirque maudit



02. Ailes de lumière



03. Maître de l’illusion



04. Où les anges ont peur de voler



05. L’œil du cyclone



06. Roulette russe



07. Liberté



08. La route d’Avalon



09. Armageddon



dix. Endroit que nous appelons chez nous

BÊTE DE BATAILLE a également annoncé la “Cirque de malheur” Tournée européenne qui suivra la sortie de l’album début 2022. Commençant à Paris le 15 février, la tournée touchera 19 villes à travers l’Europe, dont trois concerts au Royaume-Uni, avant de se terminer à Stockholm, en Suède, le 12 mars.

Le groupe commente : « Le long cauchemar est enfin derrière nous et l’avenir s’annonce radieux ! Nous avons vraiment mis tout notre cœur et notre âme dans cet album et avons hâte de vous le présenter à la fois sur disque et sur scène. J’ai raté les tournées !

“Vous êtes tous cordialement invités à ce festin de joie et d’horreurs – le Circus Of Doom.”

“Le cirque de la mort” Tournée européenne 2022 :

15 février – Paris, France – Alhambra



16 février – Vosselaar, Belgique – Biebob



18 février – Manchester, Angleterre – Club Academy



19 février – Londres, Angleterre – O2 Academy Islington



20 février – Wolverhampton, Angleterre – KK’s Steel Mill



22 février – Bochum, Allemagne – Zeche



23 février – Nuremberg, Allemagne – Hirsch



25 février – Prague, République tchèque – Palac Akropolis



26 février – Vienne, Autriche – Simm City



27 février – Pratteln, Suisse – Z7



01 mars – Milan, Italie – Legend Club



03 mars – Francfort, Allemagne – Demi-maison Batschkapp



04 mars – Munich, Allemagne – Neue Theaterfabrik



05 mars – Stuttgart, Allemagne – LKA Longhorn



Mar. 07 – Berlin, Allemagne – Columbiatheater



09 mars – Hambourg, Allemagne – Markthalle



10 mars – Copenhague, Danemark – Pumpehuset



11 mars – Göteborg, Suède – Tradgarn



12 mars – Stockholm, Suède – Fallan

BÊTE DE COMBAT chanteur Noora Louhimo a sorti son premier album solo, “Roue éternelle du temps et de l’espace”, en mars sous le EXPÉRIENCE NOORA LOUHIMO bannière.

Louhimo rejoint BÊTE DE COMBAT en 2012, sans aucune expérience en tant que chanteuse de métal, mais s’est rapidement acclimatée en remplacement de Nitte Valo.

BÊTE DE COMBATle dernier album de, “Plus de fins hollywoodiennes”, est sorti en mars 2019. L’album a été enregistré par Janne Björkroth, Viktor Gullichsen et Joona Björkroth à JKB Studio. Les tâches de production et de mélange étaient assurées par Jeanne. L’illustration de la couverture a été créée par Jan Yrlund (KORPIKLAANI, MANOWAR), qui a déjà travaillé avec BÊTE DE BATAILLE sur 2017 “Porteur de douleur”.

