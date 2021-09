Battle For The Grid obtient Rita Repulsa, Yay

Capture d’écran : nWay

Power Rangers: Battle for the Grid, le fantastique jeu de combat à trois contre trois de nWay, est toujours aussi fort plus de deux ans après sa sortie initiale. Cette année, les développeurs prévoient d’ajouter trois nouveaux combattants à la liste en constante expansion, un groupe qui comprend l’emblématique sorcière de l’espace Rita Repulsa.

Rita Repulsa est la méchante ur-Power Rangers, servant de méchant principal de la série pendant plusieurs saisons et revenant périodiquement après la course initiale des Mighty Morphin Power Rangers pour aider et entraver les héros titulaires. Et alors qu’elle était tout aussi maladroite que la plupart des ennemis du groupe, Rita m’a fait une énorme impression quand j’étais enfant. Très peu de spectacles pour enfants à l’époque présentaient une femme, sans parler d’une femme jouée par un acteur d’âge moyen, dans un rôle aussi puissant et antagoniste.

Deux versions de Rita Repulsa – son incarnation originale de Mighty Morphin Power Ranger et l’ancien Green Ranger joué par Elizabeth Banks dans le film 2017 – sont jouables dans le jeu mobile tout aussi amusant Power Rangers: Legacy Wars depuis des années, mais c’est génial de la voir appelé dans la cour des grands.

Adam Park, un Power Ranger vétéran, et Poisandra, l’un des principaux méchants des saisons Dino Charge et Dino Super Charge, sont également inclus dans le pass de saison. Park, qui a porté de nombreux chapeaux au cours de son passage dans la série, apparaît dans sa tenue Black Ninja Ranger de Mighty Morphin Power Rangers. Il semble également être un ajout incroyablement rapide et acrobatique à la liste de Battle for the Grid.

Adam Park mène la charge lorsque le dernier abonnement de saison Power Rangers: Battle for the Grid sera lancé le 21 septembre, suivi de Poisandra et Rita Repulsa en octobre et décembre respectivement. J’espère que nous pourrons bientôt voir Mme Repulsa en action.

