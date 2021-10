Battle Royale FMV ‘Bloodshore’ obtient une nouvelle bande-annonce cinématographique et une nouvelle date de sortie

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Wales Interactive a partagé une nouvelle bande-annonce cinématique pour son dernier jeu FMV, Bloodshore. Oh, et nous avons également une date de sortie confirmée.

Le jeu sera diffusé sur Switch le 3 novembre, avec des joueurs regardant un groupe d’influenceurs, des condamnés à mort et des célébrités défaillantes s’affronter pour un prix en argent qui changera leur vie. Comme nous l’avons souligné lorsque le jeu a été annoncé pour la première fois pour Switch, tout est très Hunger Games rencontre Twitch …

Il contient huit heures de séquences FMV au total, ce qui, selon Wales Interactive, est le meilleur de « n’importe quel jeu vidéo » à ce jour, et vos décisions ont un impact sur la façon dont les scènes se déroulent. Il y a plusieurs chemins et résultats à découvrir, et les relations sont suivies tout au long, influençant la progression de l’histoire.

Qui sauvez-vous ?

Êtes-vous un fan des jeux FMV? Cela fera-t-il partie de votre liste de souhaits Switch? Décidez-vous dans les commentaires ci-dessous.