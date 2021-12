Battlefield 2042 a déjà son premier week-end gratuit sur Steam et une grosse vente

Cela a été un post-lancement inhabituellement chargé pour Champ de bataille 2042. Le jeu est sorti dans un état très approximatif, même selon les normes de la série. Des problèmes techniques, des problèmes de connexion, des problèmes de performances, des décisions de conception déroutantes, un équilibre douteux et une liste géante de fonctionnalités manquantes ont tous gâché les premières impressions de nombreux joueurs.

Dans les semaines qui ont suivi, DICE a publié quatre correctifs de taille et de portée variables. Le plus gros d’entre eux a ramené un certain nombre de fonctionnalités classiques, a apporté des modifications supplémentaires au jeu de tir, a résolu certains problèmes d’équilibre en suspens et a corrigé une longue liste de bugs.

Battlefield 2042 est bien meilleur maintenant qu’il ne l’était il y a à peine quatre semaines, et EA semble être d’accord. Dans un geste sans précédent, l’éditeur a lancé le tout premier week-end gratuit du jeu. Curieusement, cependant, il n’est disponible que sur Steam – pas dans le propre magasin d’EA, ni sur les vitrines de PlayStation et Xbox.

Le week-end gratuit Battlefield 2042 Steam vous donne un accès illimité aux différents modes, armes et spécialistes du jeu. Tous les progrès que vous faites seront transférés à la version complète, si vous l’achetez. Le procès se termine le lundi 20 décembre.

Le jeu est également en vente un peu partout, y compris chez les détaillants de briques et de mortier. Cela inclut évidemment Steam, où il bénéficie d’une remise décente de 34% sur l’édition standard.

DICE a récemment étendu la disponibilité de la liste de lecture Rush et ajouté des variantes à 64 joueurs de Conquest et Breakthrough sur PC et sur de nouvelles consoles. Portal a également lancé ses propres modes sur le thème des vacances.

Si vous êtes curieux de connaître Battlefield 2042, c’est peut-être le bon moment pour l’essayer. Vous pouvez également regarder notre vidéo en haut où Dorrani et moi discutons de l’état actuel du jeu.