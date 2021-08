Battlefield 2042 a fermé les fuites de gameplay technique alpha

Par Dom Peppiatt

12 août 2021 17:47 GMT

Le gameplay commence à émerger sur diverses plateformes en ligne pour Champ de bataille 2042, montrant ce que quelques chanceux ont pu expérimenter lors du test de jeu technique du jeu.

Suite à la révélation du portail Battlefield, l’alpha technique est la prochaine grande étape pour le développeur qui commence à tester le jeu, ses serveurs et la façon dont les joueurs interagissent avec divers éléments sur lesquels DICE et une suite d’autres studios EA ont travaillé récemment. .

Le test de jeu technique d’EA pour le jeu se déroule du 12 au 15 août, et nous voyons déjà des gens commencer à publier subrepticement des images du titre sur Internet. DICE n’a invité directement que quelques milliers de joueurs à ce test, et tous ceux qui y participent ont été contraints de signer un NDA strict. C’est-à-dire : personne ne devrait publier de séquences.

Les vidéos montrent des véhicules et l’interface utilisateur du jeu, et bien qu’il semble actuellement être un peu buggé (c’est un alpha, après tout), c’est un regard très prometteur et approfondi sur ce que nous pouvons attendre du jeu dans la version bêta ouverte en septembre , et au-delà pour lancer.

Voici un autre aperçu du jeu en action. Sachez simplement qu’EA voudra probablement supprimer ces vidéos dès que possible, de sorte que les liens peuvent être morts au moment où vous aurez envie de cliquer.

Regarder sur YouTube

Un peu plus tôt dans la journée, nous avons vu EA et DICE présenter un regard approfondi sur le monde de Battlefield 2042 via un nouveau court métrage, après une semaine d’histoires courtes.

Si vous aimez ce que vous voyez dans les images ci-dessus, ne vous inquiétez pas : il y a une bêta ouverte de Battlefield 2042 à venir en septembre, lorsque vous pourrez jouer au jeu vous-même. Si vous pré-commandez une copie de Battlefield 2042, vous aurez également accès au jeu un peu avant tout le monde.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.