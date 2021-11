Battlefield 2042 a près de 30 000 avis négatifs sur Steam

Image : EA/Kotaku

Aïe. Battlefield 2042, sorti officiellement il y a à peine deux jours, est désormais l’un des jeux les moins bien notés sur Steam avec plus de 29 000 critiques négatives. Actuellement, il est le huitième jeu le moins bien noté sur Steam.

Comme repéré par Forbes via le site Web Steam250, le jeu est maintenant entré dans le top 10 des jeux les moins bien notés sur la liste Steam, actuellement au huitième rang. Et au fur et à mesure que de plus en plus de joueurs évaluent le jeu de manière négative, il augmentera probablement dans cette liste. Ce n’est toujours pas aussi détesté que le jeu vidéo de simulation de catastrophe connu sous le nom d’eFootball 2022, mais c’est une barre basse à franchir.

Battlefield 2042 a connu un lancement difficile, les joueurs se plaignant de véhicules cassés, de mauvaises hitbox, de performances PC de mauvaise qualité, de problèmes d’enregistrement et de précision des balles, d’un manque de fonctionnalités, etc. Alors que le jeu a reçu un patch du premier jour, BF 2042 est toujours dans un état très approximatif. Et par conséquent, sur Steam, le jeu est très, très mal évalué par des milliers de joueurs.

Capture d’écran : Valve / Kotaku

Sur les près de 40 000 avis sur Steam, BF 2042 n’a qu’environ 9 700 avis positifs. Les 29 000 autres critiques sont négatives, beaucoup se plaignant d’un manque d’armes, de fonctionnalités et de mauvaises performances sur PC.

« Quand BF3 est sorti, je me suis dit, imaginez à quoi ressemblera Battlefield dans dix ans. Je ne m’y attendais pas… », a déclaré une critique populaire de Steam.

Les joueurs ont passé ces derniers jours à compiler une liste de tout ce qui manque ou ne fonctionne pas dans BF 2042 et c’est beaucoup plus long que ce à quoi je m’attendais. Certaines omissions notables comprenaient des options de traversée limitées, aucun navigateur de serveur standard, la suppression du système basé sur les classes, aucun profil ou page de statistiques dans le jeu, aucun mode spectateur et un manque de destruction par rapport aux jeux précédents.

Bien que je m’attende à ce qu’EA et Dice travaillent pour améliorer Battlefield 2042 sur toutes les plateformes, j’ai le sentiment distinct que ce jeu n’aurait pas dû être livré cette année. Peut-être que dans quelques mois, après quelques grosses mises à jour, BF 2042 améliorera ses critiques Steam. Mais pour l’instant, c’est l’un des jeux les moins bien notés sur la plateforme.