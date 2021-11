Battlefield 2042 Accès anticipé aux consoles Xbox Series X en panne

Image : EA

Bien que le dernier volet de la série Battlefield soit officiellement lancé le 19 novembre, les gens qui ont distribué de l’argent supplémentaire pour jouer à Battlefield 2042 tôt disent que le jeu n’arrêtera pas de planter sur Xbox Series X.

« Je ne joue que quelques minutes, parfois une heure et tout à coup, toute ma Xbox s’éteint », lit-on dans un message épinglé en haut du forum des problèmes techniques de Battlefield 2042.

Depuis hier après-midi, le fil a accumulé plus de 100 réponses, dont la grande majorité proviennent d’autres joueurs de Battlefield 2042 décrivant les mêmes problèmes. Certains soulignent que les plantages sont un problème constant depuis le déverrouillage du jeu, tandis que d’autres mentionnent qu’ils ne peuvent jouer que quelques minutes avant de subir un autre bug de plantage de la console.

Les représentants de la communauté EA semblent faire tout leur possible pour aider les joueurs frustrés dans le fil, mais les solutions potentielles qu’ils ont fournies – des choses simples comme s’assurer que le micrologiciel de la console est à jour – n’ont pas endigué le flot de plaintes. Et des histoires similaires commencent à apparaître ailleurs, beaucoup soulignant que le problème était également présent dans la version bêta.

« J’ai joué quelques matchs avec mes copains », a expliqué un utilisateur de r/Battlefield2042. « Puis le match suivant, je n’avais pas de problèmes pendant peut-être 10 minutes, puis boum, la Xbox Series X s’est complètement éteinte. »

« Cela doit sérieusement être abordé », a écrit un autre. « Quand vous ne pouvez pas terminer un jeu et que toute votre console s’éteint, c’est mauvais. »

« Je n’ai pas payé 120 $ juste pour que le jeu me ramène au tableau de bord à chaque match », a déclaré un troisième.

C’est vrai, l’accès anticipé à Battlefield 2042 coûte plus cher. Que ce soit via les précommandes des packs Gold et Ultimate Edition (89,99 $ et 109,99 $ respectivement) ou un abonnement EA Play Pro actif (14,99 $/mois ou 99,99 $/an), les joueurs qui rencontrent actuellement ces problèmes de plantage sont les fans dévoués qui étaient prêts payer plus pour les sept jours d’avance.

Bien qu’il existe des rapports singuliers de problèmes similaires sur d’autres plates-formes, les propriétaires de Xbox Series X semblent être les plus touchés par une marge importante.

EA a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Kotaku au sujet de cette situation en cours.