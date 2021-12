Battlefield 2042 aura un événement à durée limitée à 64 joueurs ce mois-ci et une nouvelle carte dans la première saison

En tant que jeu de service en direct, Champ de bataille 2042 suivra le modèle standard de mises à jour de contenu régulières dans le cadre de saisons qui durent chacune quelques semaines. Nous n’avons toujours pas beaucoup de détails sur la marque particulière de contenu saisonnier du jeu, mais DICE est prêt à partager quelques astuces.

Dans le cadre d’un rapport sur le bouleversement majeur que subit la franchise Battlefield – principalement avec la prise en charge de Vince Zampella de Respawn et l’intérêt d’EA pour la construction d’un univers Battlefield – nous avons également appris certains des plans de DICE pour la fin de cette année, et première saison au début de 2022.

Bien que la première saison du jeu n’ait pas encore de date de début, nous savons qu’elle débutera au début de l’année prochaine. À cette fin, DICE a révélé à GameSpot que nous pouvons nous attendre à une nouvelle carte.

La nouvelle carte, appelée Exposition, « portera la conception des cartes à un tout autre niveau », selon DICE. On ne sait pas encore ce que cela signifie, ni où la carte va être définie. Cette citation est intéressante, cependant, car les joueurs de Battlefield 2042 ont demandé des cartes plus axées sur l’infanterie, ce qui pourrait être ce à quoi le développeur fait référence.

Bien sûr, chaque saison introduira également un nouveau spécialiste, ainsi que de nouvelles armes et véhicules.

En attendant plus de détails sur la première saison du jeu, DICE lancera le premier événement à durée limitée de Battlefield 2042. Débutant plus tard ce mois-ci, le mode apportera des variantes à 64 joueurs de Conquest et Breakthrough sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Il s’agit du paramètre par défaut sur les consoles de dernière génération, mais ce sera le premier coup des joueurs PC et consoles de génération actuelle avec le nombre de joueurs inférieur/les cartes plus petites.

Dans un avenir plus immédiat, nous attendons un dernier patch cette année avant que DICE ne parte en vacances. Ce sera la quatrième mise à jour post-lancement de Battlefield 2042, et elle pourrait arriver dès cette semaine.

Le correctif apportera principalement quelques corrections de bogues supplémentaires et des ajustements d’équilibre en réponse aux commentaires de la communauté. Si vous l’avez manqué, voici la mise à jour 0.3.0 – la plus importante de Battlefield 2042 à ce jour – apportée au jeu la semaine dernière.