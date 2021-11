Battlefield 2042 aurait fuité et les fans ne sont pas satisfaits du nombre d’armes

La sortie officielle de Battlefield 2042 approche à grands pas, mais un joueur aurait déjà joué au jeu complet.

Bien qu’ils n’aient pas expliqué exactement comment, l’utilisateur de Reddit Aaronfrogger a déclaré qu’il était en mesure d’accéder à la version complète de Battlefield 2042 après avoir préchargé le jeu sur Xbox. Aaaronfrogger a ensuite publié plusieurs articles sur le subreddit Battlefield 2042 partageant toutes sortes de nouveaux regards sur le jeu, allant d’un aperçu des menus du jeu, un nouveau regard sur la personnalisation des armes et des captures d’écran des matchs de bots.

Plus de quelques joueurs sur le subreddit du jeu semblent mécontents du nombre total d’armes lancées avec Battlefield 2042, comme le révèle une capture d’écran publiée par Aaronfrogger. L’image montre que le jeu complet aurait trois secondaires, quatre SMG, quatre fusils d’assaut, deux LMG, trois DMR, trois fusils de chasse et trois fusils de sniper. Cela ferait un total de 22 armes au lancement, si la capture d’écran présumée est la vraie affaire.

Cependant, le nombre ci-dessus ne compte pas toutes les armes supplémentaires utilisables dans le mode Portail de Battlefield 2042. Ce mode, qui comprend des armes (ainsi que des cartes, des gadgets et des véhicules) de Battlefield 1942, Battlefield 3 et Battlefield Bad Company 2, offre une expérience hautement personnalisable où les joueurs peuvent combiner des éléments de plusieurs titres Battlefield.

DICE a récemment dévoilé la troisième partie majeure du package Battlefield 2042 – Hazard Zone. Un mode de jeu de type bataille royale, Hazard Zone voit des escouades de joueurs s’affronter pour sécuriser les lecteurs de données et les extraire avant qu’une tempête mortelle ne dépasse la carte.

Battlefield 2042 sera lancé le 19 novembre, mais les joueurs qui précommanderont les éditions Gold ou Ultimate du jeu pourront commencer à jouer une semaine plus tôt le 12 novembre. De plus, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et EA Play pourront profiter de 10 heures gratuites procès débutant le 12 novembre.

