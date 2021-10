Battlefield 2042 – Ce que nous voulons voir amélioré par le lancement

Battlefield 2042 a récemment sorti une nouvelle bande-annonce spécialisée présentant cinq autres spécialistes, ce qui ravira ceux qui sont prêts pour le lancement du jeu. Cependant, tout le monde n’est pas convaincu, car les spécialistes n’ont été qu’un des nombreux points de discussion entourant la récente bêta ouverte. Nous avons examiné les spécialistes, l’optimisation et ce que nous souhaitons voir amélioré d’ici le lancement du jeu. Espérons que les fans seront à nouveau enthousiasmés si des correctifs pour ces problèmes sont résolus !

Cette vidéo détaille les améliorations que nous souhaitons, telles qu’une plus grande incitation à rester avec votre équipe et à utiliser le travail d’équipe. Battlefield 2042 a encouragé beaucoup de loups solitaires dans sa version bêta, ce qui n’est pas ce pour quoi la série est connue. Il existe également des bugs et des problèmes persistants qui doivent être corrigés, qui ne font qu’empirer si vous jouez sur des consoles plus anciennes.

L’espoir est que Battlefield 2042 puisse emballer autant de correctifs que possible avant le lancement. Avec la fenêtre de sortie si proche, on ne sait pas dans quel état sera le jeu lors de sa sortie. On croise les doigts pour le meilleur ! Battlefield 2042 sortira en accès anticipé le 12 novembre, avec un lancement mondial le 19 novembre pour PC, Xbox One, Series S|X, PS4 et PS5.