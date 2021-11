Battlefield 2042 : DICE renomme un skin Boris faisant référence à un « problème du monde réel »

DICE a annoncé qu’il changera le nom d’un skin de personnage Battlefield 2042 qui était perçu comme insensible. Les joueurs ont informé DICE que l’un des skins de niveau de maîtrise de Boris contenait une référence à un « problème du monde réel ».

Ce problème ne « reflète pas [developer DICE’s] valeurs », et cela sera modifié dans une future mise à jour. DICE a déclaré qu’il appréciait que les fans portent cela à son attention.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : examen en cours de Battlefield 2042

DICE n’a pas confirmé le skin spécifique en question, disant seulement qu’il s’agissait d’un skin de niveau de maîtrise pour le spécialiste Boris, qui est russe. L’un des skins de niveau de maîtrise de Boris s’appelle « Little Green Man », et c’est apparemment le skin en question. Ce terme fait référence à la crise ukrainienne.

Aujourd’hui, vous nous avez aidé à nous informer sur un nom que nous utilisons pour un skin dans les niveaux de maîtrise de Boris.

Il fait involontairement référence à un problème du monde réel et ne reflète pas les valeurs de notre équipe.

Nous changerons le nom dans une prochaine mise à jour, et apprécions qu’il soit porté à notre attention. pic.twitter.com/Zzxc5dt8EW – Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) 12 novembre 2021

Boris est décrit comme un soldat « auto-motivé » qui recherche le pouvoir et le contrôle et est connu pour être « un peu agressif » en ce qui concerne ses compétences en leadership.

« On fait confiance à Boris pour faire le travail, mais avec un maximum de dommages collatéraux », lit-on dans une ligne de la description de son personnage.

Dans d’autres nouvelles, les joueurs de Battlefield 2042 ont signalé des erreurs de « données de persistance » qui entraînent des problèmes de connexion aux matchs. DICE a fait des progrès dans ce domaine et de plus en plus de personnes sont désormais capables de se connecter, heureusement.

Pour en savoir plus, consultez la revue Battlefield 2042 de GameSpot en cours.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.