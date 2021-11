Battlefield 2042 EA Play 10 heures d’essai et comment jouer

DICE a annoncé la date et l’heure de sortie pour lesquelles vous pouvez commencer l’essai d’accès anticipé de 10 heures de Battlefield 2042 EA Play.

Le jeu de tir annuel est l’un des jeux les plus attendus et les plus importants de l’année et il devrait impressionner avec ses nouveaux modes. L’un que les fans attendaient le plus avec impatience est Portal, et vous pouvez même profiter de l’application Web Portal Builder dès maintenant.

Bien que ce qui précède soit disponible, tout le monde pourra bientôt participer à une longue démo sans avoir à s’engager dans un achat.

À quelle heure sort Battlefield 2042 sur EA Play ?

La date et l’heure de sortie de l’essai d’accès anticipé de 10 heures de Battlefield 2042 EA Play devraient sortir est 00h00 PT, 03h00 ET, 08h00 GMT le 12 novembre.

Les heures ci-dessus sont pour PC. Quant à PlayStation et Xbox, il devrait se déverrouiller à 21h00 PT le 11 novembre, puis à 00h00 ET et 00h00 GMT le 12 novembre. Ce sont les heures de lancement des éditions Gold et Ultimate.

Si l’essai ne se déverrouille pas sur la console aux heures ci-dessus, vous devrez probablement attendre l’heure du PC, car c’est à ce moment-là que l’édition Ultimate sera disponible pour les utilisateurs d’EA Play Pro.

Lorsque la démo sera lancée, elle vous permettra de profiter de tous les modes et fonctionnalités du jeu sans avoir à dépenser plus de 60 £. Cependant, vous ne pourrez pas rester dans la zone de guerre plus longtemps que sa durée limitée.

Comment jouer à l’essai de 10 heures de Battlefield 2042

Vous pourrez profiter de l’essai de 10 heures de Battlefield 2042 si vous êtes abonné à EA Play sur PlayStation, Xbox ou PC.

Un abonnement coûte 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an. Cependant, sur PC, vous pouvez obtenir un abonnement Pro pour 14,99 £ par mois ou 89,99 £ tous les 12 mois. Et cela vous donnera un accès complet et illimité à l’Ultimate Edition à partir du 12 novembre à 00h00 PT, 03h00 ET et 08h00 GMT tant que vous restez abonné.

Pass de jeu Xbox

Si vous avez un abonnement Xbox Game Pass, vous n’aurez pas besoin d’un autre abonnement si vous êtes sur PC.

À condition que vous ne souhaitiez pas suivre la voie Pro et que vous souhaitiez simplement faire l’expérience de la démo, vous pouvez obtenir un abonnement EA Play en rejoignant Xbox Game Pass pour 7,99 £ par mois. Cependant, si vous êtes sur console, vous devrez payer 10,99 £ par mois pour obtenir l’abonnement Ultimate.

Seul l’abonnement Ultimate est accompagné d’un abonnement gratuit à Electronic Arts sur les consoles Xbox.

