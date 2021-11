Battlefield 2042 est cassé, mais j’apprécie toujours les chars

Image : Champ de bataille 2042

Plus tôt cette semaine, Ethan a à juste titre qualifié Battlefield 2042 de « mauvais jeu au mauvais moment ». Un article similaire sur Eurogamer dit que le week-end d’ouverture de Battlefield 2042 a été « un désastre ». Les avis des utilisateurs du jeu sont dans les toilettes. Imaginez ma confusion, alors, quand j’ai réalisé hier soir que je m’étais connecté au jeu toute la semaine et que je m’étais bien amusé.

Je ne suggère pas une seconde qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec l’une ou l’autre de ces pièces ou les avis des utilisateurs. Le jeu a été lancé dans un état très idiot et impardonnable pour de nombreux fans de longue date, comme si le tout avait été bricolé pour les juges comme un désastre Bake-Off de dernière minute. Les changements apportés aux classes de joueurs sont déroutants, la façon dont les balles d’infanterie sont gérées est exaspérante et les problèmes techniques que rencontrent les joueurs sur les consoles Xbox semblent très merdiques.

Je vais avoir l’air d’un connard ici, mais ce ne sont pas mes préoccupations. Tout d’abord, je joue sur PC, où j’ai très peu de problèmes. Peut-être que les serveurs australiens sont juste bénis, qui sait. La deuxième fois que j’ai joué, j’ai eu des pop-ins de texture étranges, et il y a parfois un effet de déchirure d’écran étrange même lorsque la synchronisation V est activée, mais ce sont des ennuis, pas des ruptures d’accord, et c’est essentiellement l’étendue de mes soucis techniques. La plupart du temps, le jeu est magnifique et fonctionne de manière agréable et fluide au démarrage.

Ensuite, je comprends que le jeu manque dans certains modes de jeu et que d’autres ne sont pas à la hauteur. Mais je ne joue qu’au grand mode Conquête de Battlefield, où jusqu’à 128 joueurs s’affrontent sur d’énormes cartes, et c’est là et ça marche, donc c’est tout ce que j’ai joué de toute façon.

C’est maintenant la partie où ça devient bizarre. Je reconnais que beaucoup de plaintes de gens au sujet de l’infanterie, qui vont de l’impossibilité d’identifier visuellement les classes aux inquiétudes concernant leurs balles qui n’atterrissent pas là où elles visent, sont très importantes pour leur façon de jouer. Mais je ne joue pas le jeu comme ça.

J’aime les chars. J’aime les conduire et tirer. Si je ne peux pas conduire le char, je serai heureux de m’asseoir dans l’un de toute façon et d’utiliser la mitrailleuse, comme une tournure meurtrière du mème « J’aide » de Ralph Wiggum. J’aime tellement les chars de Battlefield, en fait, que je parierais que je passe environ 90 % de mon temps dans le jeu à les utiliser, et les 10 % restants à conduire des voitures qui ont aussi des fusils, ou des chars plus petits qui sont conçus pour faire exploser des avions au lieu de bâtiments.

Je ne suis tout simplement pas intéressé par ces trucs d’infanterie. Il y a tellement d’autres tireurs impliquant des mecs qui courent avec des armes à feu ; pour moi, tout l’attrait de Battlefield est qu’il est plus grand que cela, avec ses hélicoptères, ses aéroglisseurs, ses avions de chasse et ses énormes cartes. J’apprécie que l’infanterie soit là pour faire exploser mon char, mais de la même manière qu’une baleine pourrait apprécier les essaims de krill qu’elle met dans sa bouche tous les jours, sans autrement s’arrêter pour jamais considérer leur existence.

Et les chars ici sont amusants. Ou, comme de nombreux vétérans de la série les appellent, « surpuissants ». Peu importe qu’ils soient russes ou américains, les deux sont rapides, ont l’air dur à cuire, peuvent accueillir trois autres personnes pour des manigances en escouade, et ces trois-là peuvent manier une variété intéressante d’armes complémentaires, des fusils de chasse robotisés aux petits lance-roquettes. Je pense que les chars sont le meilleur moyen de vraiment s’imprégner de l’expérience Battlefield. Cette série est à son meilleur lorsque tout l’écran explose, que les hélicoptères lancent des missiles au sol tandis que l’infanterie se précipite pour se mettre à couvert et que les camions explosent en morceaux autour de vous ; la vue à la troisième personne d’un char, sa visibilité, sa vitesse et son degré de sécurité face à ces explosions vous placent souvent dans l’œil même de la tempête de Battlefield, et je ne crie jamais « Putain de merde ! » à une chaîne d’événements chaotiques aussi souvent que je le fais lorsque je conduis un char.

Est-ce bizarre ? Que je parcoure tout l’assortiment de choses que vous pouvez faire dans ces jeux et que je ne me contente que d’une infime partie, puis joue ce rôle à mort? Peut-être! Je ne suis pas le joueur de Battlefield le plus ardent au monde ; en fait, c’est la première fois depuis Battlefield 4 que je passe vraiment beaucoup de temps avec l’un des jeux au lancement. Et maintenant que j’y pense, c’est probablement dû au matériel militaire proposé. Il y a juste quelque chose de plus blanc dans le fait de faire exploser la carte dans des véhicules modernes plus rapides que l’armure (relativement) plus grinçante des deux derniers jeux, Battlefield 1 en particulier.

De plus, pendant que nous sommes ici et que nous parlons des premières impressions, j’aime beaucoup ces cartes. Je n’ai pas encore appris leurs secrets les plus profonds puisque cela ne fait qu’une semaine, et je comprends que les vétérans se plaignent déjà de choses comme le manque de couverture, mais s’il vous plaît voir ci-dessus, je conduis des chars et je m’en fiche. Chacun a son propre ensemble de gadgets, comme les quais de Singapour ayant d’énormes pièces mobiles, une carte égyptienne avec une séparation parfaite au milieu entre le désert aride et l’herbe verte luxuriante ou une autre qui développe une énorme tempête au milieu de celle-ci. Même si le jeu n’a pas de campagne solo, chacun raconte une petite partie d’une histoire sur un avenir dystopique, la seule chose qu’ils ont en commun est qu’ils sont tous affectés d’une manière ou d’une autre par une catastrophe climatique imminente. , ce qui les rend étrangement déprimants à jouer.

Si vous vous demandez pourquoi j’écris tout cela, ce n’est pas parce que je veux le frotter ou rejeter vos critiques ; Je suis juste fasciné par la disparité entre tant d’autres personnes qui passent un mauvais moment à juste titre avec ce jeu et mon propre plaisir. Que contrairement à tout le reste sur Internet, cette différence d’opinion n’est pas un désaccord subjectif. Mes opinions et les leurs (et les vôtres) peuvent coexister ici et toutes sont vraies, car c’est le genre de jeu qu’est Battlefield. Malgré ses hauts et ses bas, c’est une série qui nous donne essentiellement des jeux dans les jeux. Vous, jouant en tant qu’infanterie sur d’immenses cartes sans couverture et des véhicules surpuissants, passez un mauvais moment. Moi, conduire des chars surpuissants autour d’un beau grand terrain de jeu parce que c’est ce que j’aime faire, je m’amuse bien. Le tout dans le même jeu.

Si la façon dont vous aimez jouer à Battlefield est cassée ou décevante ici, c’est certainement un problème, et je ne veux pas donner l’impression ici que je laisse DICE et EA se tirer d’affaire. Ce jeu a besoin d’un travail sérieux, peu importe à quel point je m’amuse avec. Mais si vous êtes un cinglé comme moi qui regarde cet énorme jeu et n’en joue qu’une partie, que ce soit ses chars, ses jets ou ses hélicoptères ou autre, alors malgré toute la mauvaise presse que le jeu a en ce moment, il y a toujours un bon moment à passer ici. Selon à quel point vous êtes un cinglé.

