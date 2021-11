Battlefield 2042 est dans un état triste et décevant en ce moment

La plupart des gens ne joueront probablement pas Champ de bataille 2042 jusqu’à vendredi. Mais ceux qui ont opté pour les éditions Gold et Ultimate coûteuses, et ceux qui ont profité de l’essai EA Play de dix heures, ne se sont pas très bien amusés.

En tant que fan de longue date de Battlefield, j’attendais vraiment avec impatience Battlefield 2042. Vous pouvez dire à quel point j’étais excité dans toutes nos couvertures précédentes. Mais dans son état actuel, le jeu n’est tout simplement pas très amusant.

Nous avons signalé certains des problèmes évidents, tels que la déviation aléatoire grave des balles, les performances choquantes du PC (et comment les atténuer quelque peu), l’absence de tableau de bord traditionnel et l’état général inachevé du jeu.

Dorrani, un fan plus récent de Battlefield, était également très enthousiaste à l’idée de jouer au jeu. Nous nous sommes réunis pour discuter de ce qui ne va pas dans Battlefield 2042 : les bugs, les problèmes de serveur, le HUD exaspérant, les incohérences, les fonctionnalités manquantes, les cartes vides, la visibilité des joueurs, l’apocalypse de l’aéroglisseur et bien plus encore. Il s’agit d’une vidéo plus longue, mais nous avons ajouté des chapitres pour vous si vous souhaitez passer à un point spécifique.

Asseyez-vous et profitez-en, et faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.